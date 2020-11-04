10年沒聯絡！前主管兒結婚「奪命連環叩」　她禮到人不到：不舒服

▲前主管兒子結婚，突然瘋狂來討紅包！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

禮尚往來本是天經地義！不過一名人妻抱怨，當初辦婚禮時，前主管自願來參加，也包了2600元表達心意，但自從原PO離職後，雙方便再也沒聯繫。轉眼10多年過去，最近主管兒子要結婚了，原PO得知後表示，禮到人不到，豈料對方還是拼命打電話來，讓原PO困擾不已。

一名女網友在臉書《爆怨2公社》透露，已與前女主管10多年沒聯絡，加上彼此沒交情，因此從來沒加臉書，怎料最近對方奪命連環叩，還狂按FB交友邀請、傳私訊等，事後原PO才知得，原來女主管的兒子要結婚了！

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認真思索了一番，原PO才熊熊想起，當初與老公結婚時，只有對外公布婚期，「我們不想亂炸」，唯獨有交情的同事才給喜帖，殊不知這位女主管跟著老闆娘一起來婚宴，當時她確實包了2600元表示心意，讓原PO相當感動。

不過原PO離職後，與女主管斷了音訊，也從此不相往來，如今對方有喜事，原PO也給予祝福，並回應「禮到人不到」，無奈女主管還是瘋狂聯絡，「一直找、一直傳的，感覺讓人覺得不舒服...你們會怎麼做？」

▲網友勸，禮到人不到即可！（圖／翻攝爆怨2公社）



文章曝光後，底下網友熱議，「不管她有沒有一直吵妳，當初她有包給你就是事實...回禮吧～回2600就好！包完後就不再理會」、「當初堅持不收，就不會有後續問題」、「我也遇過，死命追的，但是我沒拿過她紅包」、「若不是FB好友，傳訊會進入陌生訊息，對方可能以為樓主沒收到訊息，所以才會連續傳訊及打語音」、「其實我不太懂包紅包給人家之後，要對方還的心態是什麼？參加喜宴就是給新人祝福，真心祝福應該是不求回報的，如果當初不甘願可以不要出席就好，何必在那計較我包給你多少你要回包多少」。