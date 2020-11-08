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川粉圍剿！《福斯》記者推「拜登當選」　留言罵翻：你不可以這樣　

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▲▼川普敗選，被記者拍到似乎哭喪著臉 。（圖／路透）

▲多家媒體宣布拜登勝選後，川普自維吉尼亞州自家高球場返回白宮。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

多家美媒在官方計票全數結束以前，已紛紛宣布拜登跨過270票門檻當選美國總統，右派媒體《福斯新聞》首席白宮記者羅伯茨（John Roberts）也在個人推特發布消息，結果引來川粉留言群起圍攻，「你們不能這樣做，只有美國國會能夠這樣做」，「《福斯》、拜登、羅伯茨，你們高中公民課都被當了是不是？」

「《福斯新聞》報導內華達和賓夕法尼亞州由拜登勝出」，羅伯茨在推文中寫道，「他現在已經跨越270票門檻並當選總統。」此番宣布一出，原先由諸多右派人士與川粉關注的推特帳號，立刻成為眾人搬磚砸車的對象，超過3000條留言，大部分都在痛罵羅伯茨和《福斯》背骨。

川粉及網友紛紛留言，「對我而言，《福斯》已死」、「有點草率，非常失望。現在我們家禁看《福斯》」、「那麼那些訴訟怎麼說？我們就不能再等一個禮拜嗎」、「羅伯茨啊，（當選）是媒體決定的嗎，還是我們最近有訴訟正在進行呢？」

相信此番選舉存在大規模舞弊，或是民主黨在背後操控選情的人則表示，「你和任何媒體都無權這麼做！只有美國國會能夠宣布！你可能已經注意到這次選舉的正當性有很多問題。做好你的工作，把記者做好」、「選舉的正當性已經被大規模舞弊擊斃了。」

川普不願拱手將權力讓給拜登，他的許多支持者也擁護同樣信念，拜登在一個美國極度分裂的時機點勝出，未來如何能癒合巨大傷口，將被世人關注。

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