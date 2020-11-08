台灣選錯邊？他失眠憂心曝「拜登勝選後熱門關鍵字」：這不可怕嗎

▲川普被外媒宣布敗選，他被記者拍到似乎哭喪著臉 。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

民進黨桃園市議員王浩宇斷言美國總統川普一定連任，未料如今外媒率先宣布是民主黨候選人拜登勝選。對此，他今天（8日）清晨發文提到幾個網路熱門關鍵字，直呼「現在是凌晨5點，這不可怕嗎？」

「又一次，半夜睡不著覺。」王浩宇在臉書說， 對於當初因為忽略美國選舉制度的複雜性，而太早判定川普勝選，造成大家的誤會，他當然必須表達歉意。

王浩宇表示，「但我更憂心的是，在拜登勝選後幾個小時，不斷變化的網路熱門的關鍵字，竟然是『台灣選錯邊』 、『台灣被美國放棄』、『蔡英文選錯邊』、『台灣得罪拜登』、『 蔡英文得罪拜登』貼文，透過數百個假帳號快速在社群內帶風向，不斷唱衰台灣。現在是凌晨五點，這不可怕嗎？」

▼拜登將在台灣時間今早9時發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

王浩宇認為，事實上，這兩年美國國會多項友台法案，這些友台法案的參與者，跨越民主黨與共和黨，顯示結盟台灣、對抗中國已經是美國參眾兩院的共識，台灣不但不會變成棄子，未來跟美國的關係絕對會持續深化。

王浩宇指出，「私心上，我們當然可以支持特定人選，例如我就認為這次川普連任，會對台灣在國際上的發展更為有利。但在外交上，台灣政府與美國兩大黨都是對等的，這部分絕對不用懷疑，一直以來也都是這樣。」

王浩宇呼籲，「至於那些不斷唱衰台灣的媒體，搭配不知道哪裡來的帳號半夜到處洗版，我覺得大家真的該注意了。因為，我們太需要一個團結的台灣。」

▼王浩宇臉書發文。（圖／翻攝王浩宇臉書）