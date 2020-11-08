蔡政府採購軍備解決對立　張競諷：任性孩童已失去理智

▲解放軍不斷釋出軍演畫面。（圖／取自央視軍事）

記者任以芳／台北報導

談到近日台海目前軍事活動對峙提升，未來該怎麼解決自保？中華戰略學會研究員張競昨7日出席馬習會五週年研討會指出，蔡政府不斷向美國採購軍備，已如任性孩童，失去理智走入玩具反斗城。「就戰略問題而言，軍事用兵透過武裝衝突，絕非務實解決歧異選項。」兩岸政治人物，如果堅持武力解決對立，反而讓台海帶來災難性厄運，產生無窮後患。



面對緊張台海局勢，張競在研討會上指出，「前賢曾經剴切陳明，台海軍事衝突發生與否，開關是由台北啟動；衝突規模與暴力程度，將由華府決定，但最後在何時落幕，必然是要看北京臉色。」

張競認為，兩岸關係確實病況嚴重，運用軍事手段絕對無法解脫困局，只會讓問題更嚴重。北京、台北以及各方主政者，根本就未對軍事行動，做好應有思想準備。



▲ 中華戰略研究學會研究員 張競。（圖／記者任以芳攝）

首先，談到蔡政府面對軍事衝突壓力，採購整建軍備。張競諷刺，「台北已如任性孩童，失去理智走入玩具反斗城，看到所有品項各個都要，但卻毫不考慮如何買單。華盛頓如年輕父母慌了手腳，順從地從架上取貨，但不思考淘氣小鬼能否找到地，讓玩具找到揮灑空間。」



另外，談到北京對台長期操作手法，張競進一步指出，透過靠軍事嚇阻或共軍所稱威懾解決兩岸歧異，甚至期待導引政治發展方向，不論是「防獨」或「促統」，事實證明是適得其反。

張競反問對岸，「從95年軍事演習到96年在海峽試射導彈開始，直到目前兩岸政治關係冰凍危機蓄勢待發，在此要不客氣地質問，台灣人心是否愈來愈遠？」反而變成綠營選舉票房加成催化劑，當共軍軍事活動愈來愈接近，台灣社會是否有因此而屈服，抑或是對北京愈來愈反感厭惡。

▲解放軍戰鬥演練。（圖／翻攝自中新網）

張競強調，就戰略問題而言，軍事用兵透過武裝衝突，絕非務實解決歧異選項。讓後人得知「欲得其土，先得其民；欲得其民，先獲其心」，如何取得台灣民眾的心才是關鍵。

最後，張競呼籲北京，「如果再用武統思維，就是不合時宜。」最後就會打成糊塗衝突，帝國為何走入墳場，就是率爾興師卻未能想通所致。勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝，兩岸同胞可曾想通「武乃止戈絕非求戰」！