另類雙11！新北市圖「書送幸福」　借書加碼送好康

▲三重五常分館推出雙11限定的「書送幸福」整點限時優惠活動，讓大家可以用閱讀犒賞自己。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「書送幸福」讓你單身不寂寞！一年一度的「雙11」即將到來，新北市立圖書館汐止大同分館、三重五常分館、雙溪分館與青少年圖書館分別推出應景的借書加碼優惠活動，包括空間設計師免費教你居家布置，借書還可享有家具滿萬折1111的好康。

新北市立圖書館表示，空間設計師不藏私，免費教你居家布置！汐止分館雙11祭出借書加碼優惠，11月7日邀請到空間設計師陳世平設計總監，除了免費教大家「室內美學設計與空間規劃」該注意的眉眉角角，不管是室內風格、格局動線、生活收納、空間美感。

新北市立圖書館說，只要借5本書，便可免費諮詢，空間設計師幫你解決所有疑難雜症，並於現場抽出一名幸運讀者，可獲得免費居家空間設計規畫，幫你打造夢想家。另外，汐止分館也和汐止日月光國際家飾館的「雅砌傢飾設計」合作，11月11日起至12月31日止，還有家具滿萬折1111的省錢優惠。

▲汐止分館雙11邀空間設計師免費教你居家布置，借書還可享有家具滿萬折1111的好康。

雙溪分館於新打造的「文創交流空間」推出「借書免費喝咖啡」的限定好康。半開放式的純白空間，是一個可以K書、也可以帶著電腦工作甚至辦聚會的活動空間，除了提供不限時免費WIFI及插座，11月11日至11月15日四天只要借5本書，圖書館便免費請你喝咖啡。

三重五常分館則推出雙11限定的「書送幸福」整點限時優惠活動，11月11日當天上午9時11分起，只要在三重五常分館借1本書，即可獲得「脫單刮刮卡」一張，透過脫單選書，刮出幸福拋開單身，還有趣味的「男友手臂抱枕」，可以在甜蜜的環抱下，享受不寂寞的美好閱讀時光！

三重五常分館說，10時11分起，借閱5本書，即贈送限量文青閱讀環保袋；11時11分，借閱11本書，即可獲得館員精心手作，花語為「幸福」的限量迷你秀英花束；13時11分起免費提供精油、印章及紙膠帶等DIY材料，凡借閱3本書籍，即可免費DIY通往幸福站專屬的車票書籤。

青少年分館11月11日晚上則推出單身夜間電影院，將播映囊括奧斯卡金像獎6項獎的「海邊曼徹斯特」，免費陪大家看電影。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

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