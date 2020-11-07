台南自助洗衣店氣爆！3支瓦斯鋼瓶洩氣　消防車塞滿整條街

記者柯振中、林悅／台南報導

台南市永康區7日深夜驚傳氣爆，大仁街上的自助洗衣店疑似發生氣爆，巨響後竄出大量火光，嚇壞附近的住戶。警消接獲報案，派出1支大隊、8支分隊前往現場搶救，將4人送往成大醫院急救。詳細起火原因為何，仍待進一步釐清。

有名網友在臉書社團「台南爆料公社」中詢問，他住在永康區，晚間突然聽見救護車的聲音，不曉得發生什麼事情，希望能得到解答。後許有許多人在下方留言，「剛剛有聽到炸裂聲」、「聽到超大聲的爆炸聲，還以爲是打雷」、「好可怕⋯我家就在附近…有聽到爆炸聲。」

▼永康自助洗衣店驚傳氣爆。（圖／翻攝「台南爆料公社」）



事實上，疑似是因為大人街的自助洗衣店氣爆，導致現場竄出大量火光，黑夜都被橘光佔滿。警消接獲報案，派出1支大隊、8支分隊前往現場搶救，並將傷者送往醫院急救。

消防員晚間9點57分撲滅火勢，進入現場勘查，燃燒面積約20平房公尺，地內洗衣機等設備燒毀，還有3支瓦斯鋼瓶正在洩氣，具有危險性，消防員立刻灑水降溫，並移出鋼瓶，以免再度發生危險。

有名網友出面說，事件發生當時，她正在附近買晚餐，目睹爆炸全程，看見有人從洗衣店裡跑出來，當場被嚇壞。

救護人員一共救出4人，其中1人36％灼傷、其餘3人輕傷，送往成大醫院急救。詳細起火原因為何，仍待火調人員進一步釐清。

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