「變飯局妹還愛我嗎？」直播妹「愛情sop」收割粉絲…全素顏交保

▲4名女直播主交保離開，僅有白白完妝到場。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

觀看直播主，透過抖內（Donate，意即贊助、捐款）互動，儼然成為現代人的消遣，但近年來抱出不少直播主利用感情詐騙的事件。警方日前獲報，一名陳姓主線透過4名直播主進行詐騙，循線逮捕共10人，檢方複訊後依欺罪聲押陳男獲准，4名直播主也依3萬至10萬元不等交保。

警方調查，37歲主嫌陳男原在某娛樂公司擔任小編，主要負責經營粉專、與粉絲互動，2018年離職後自行創業，找來綽號「白白」的25歲馬姓女子、綽號「娜娜」的25歲陳姓女子、綽號「林萌」的20歲林姓女子，以及綽號「愛黎」的37歲黎姓女子等4名直播主。

▲直播主白白。（圖／記者邱中岳翻攝）



陳男讓4女與直播平台簽約，隨後再成立粉專、IG發布清涼爆乳照，透過成立LINE群組與粉絲互動，雇用小編操盤負責回應粉絲私訊，接連舉辦見面會博取粉絲信任，再利用各種理由誘騙粉絲掏錢抖內，與經紀公司拆帳分潤。

「我算是同情妳」受害人JAKE表示，他認為直播主有需要，才會預支15萬給對方，但女方到後面完全不回覆訊息；另名受害人TONY則說，女直播主曾說「如果我變成飯局妹你還會愛我嗎？」只要TONY抖內幫忙，公司就會要求她去當飯局妹，跟王董吃飯，讓TONY非常兩難。

▲▼受害男粉絲發現收到的訊息都一樣。（圖／東森新聞）



對此，直播主娜娜表示，「我就真的不懂我到底要騙你什麼啊，我又不是叫你給我錢。」由於過去多起類似案件，都被歸類為感情糾紛，但此次事件多名受害者比對對話截圖，發現內容居然一樣，才讓「抖內SOP」曝光。

陳男等人利用4名女直播主的帳號與粉絲聊天，隨後提出以結婚為前提的交往要求，後續開始以親人生病、沒錢吃飯、業績沒到會被潛規則，甚至以生命相逼，讓粉絲不斷掏錢抖內。

警方逮捕10人到案，但4名直播主否認犯行，表示只經營直撥，不清楚小編與粉絲的互動。檢方複訊後，依詐欺罪聲押陳男獲准，其餘人等則裁定交保，4名直播主也分別以3萬至10萬元不等交保，全案正進一步深入調查中，警方也將追查是否還有更多人受害。

►冬天再也不怕乾燥脫屑