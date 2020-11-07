就是他！福華富二代麻將場被逮...辯代打500底　司機「我來扛」

▲警方抓棋牌社暗藏麻將賭桌，卻意外抓到福華飯店第二代（紅圈）的廖姓男子。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局在2019年9月間，破獲一間棋牌社掛羊頭賣狗肉，竟然擺起麻將賭桌，警方上門查緝，赫然發現福華飯店第二代在場，且樓下等候的司機發現老闆被逮，還跳出來直呼「我來扛」，但遭警方回絕。

警方調查，60歲的游姓男子在漢口街設置棋牌社，但卻私下擺上9張麻將桌，供不特定人士賭博，警方在2019年9月中旬前往查緝，最後搜出14萬抽頭金以及78萬元賭資，訊後將負責人依賭博罪嫌送辦。

▲廖姓男子被逮時還辯稱「幫人代打」，司機也跳出來護航想扛責遭拒。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，現場約有36名賭客在現場，其中1名82歲的廖姓男子竟然大有來頭，是福華飯店第二代，初估擁有上百億元的身價，也曾在飯店改組後接掌飯店業務。

廖姓男子向警方供稱，當天去棋牌社是找1名王姓友人，而朋友外出幫忙代打，但王姓友人根本就不在現場，懷疑廖男說詞。

而廖姓男子當時的司機，見到廖男被警方帶回，也趕緊衝上前去表示「我幫老闆扛」，但警方根本不予理會，最後仍對廖姓男子進行裁罰。

據悉，廖姓男子是打500底的麻將，台費則是1百元，每將由棋牌社抽取2百元的抽頭金，廖男行事作風低調，同桌賭客根本不知到廖男就是百億身價的飯店大亨。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

【其他新聞】

快訊／台大醫院收信漏「不明粉末」 警封鎖現場...等衛福部採驗

2山賊全台私設6「秘境倉庫」 收2噸盜採珍木...加工變高價藝品