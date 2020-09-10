休閒館是麻將館！「壽星免抽頭」還可摸彩　48賭客擠爆

▲萬華警方查獲有休閒館私下經營賭場，甚至還主打壽星免抽頭金的優惠攬客。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

萬華警方日前接獲線報，有休閒館掛羊頭賣狗肉，私下在店內經營麻將館營利，警方掌握線報後前往查緝，最後逮捕負責人在內等54人，據悉，該賭場管制嚴格，還要會員才能加入，甚至還主打「壽星免抽頭金」，警方上門時赫見現場狂開12桌豪賭。

警方調查，44歲的廖姓負責人在萬華康定路開設休閒館，卻私下狂擺18桌麻將供不特定人士進入賭博，並從中抽取每將1百元的抽頭金，甚至還推出生日壽星免抽頭金，還準備精美小禮物，只要客人每打一局就可以參加摸彩。

▲休閒館暗藏麻將賭場，除了管制相當嚴謹外，還提供免費便當的服務。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在9日前往查緝，現場除了廖姓負責人以外，還有5名員工，以及48名賭客在場，還查扣抽頭金新台幣16萬餘元、籌碼賭資40餘萬元、麻將賭具等，訊後依照賭博罪嫌將54人全數送辦。

警方指出，進入該賭場管制相當嚴格，員工利用監視器確認對方身分，最後再以遙控器的方式開鐵捲門供人進出，甚至前桌客人剛走，馬上有員工清理桌面接客，最後還提供免費便當，甚至沒有消費來觀戰都可以領取。

萬華地區多不法分子利用休閒館當掩護，其實暗自經營麻將賭場營利，甚至因競爭激烈，甚至還會推出許多噱頭吸引賭客上門，警方也呼籲，將持續掃蕩賭場，還給萬華區民一個乾淨的環境。

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