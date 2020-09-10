　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

休閒館是麻將館！「壽星免抽頭」還可摸彩　48賭客擠爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼萬華警方查獲有休閒館私下經營賭場，甚至還主打壽星免抽頭金的優惠攬客。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲萬華警方查獲有休閒館私下經營賭場，甚至還主打壽星免抽頭金的優惠攬客。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

萬華警方日前接獲線報，有休閒館掛羊頭賣狗肉，私下在店內經營麻將館營利，警方掌握線報後前往查緝，最後逮捕負責人在內等54人，據悉，該賭場管制嚴格，還要會員才能加入，甚至還主打「壽星免抽頭金」，警方上門時赫見現場狂開12桌豪賭。

警方調查，44歲的廖姓負責人在萬華康定路開設休閒館，卻私下狂擺18桌麻將供不特定人士進入賭博，並從中抽取每將1百元的抽頭金，甚至還推出生日壽星免抽頭金，還準備精美小禮物，只要客人每打一局就可以參加摸彩。

▲▼萬華警方查獲有休閒館私下經營賭場，甚至還主打壽星免抽頭金的優惠攬客。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲休閒館暗藏麻將賭場，除了管制相當嚴謹外，還提供免費便當的服務。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在9日前往查緝，現場除了廖姓負責人以外，還有5名員工，以及48名賭客在場，還查扣抽頭金新台幣16萬餘元、籌碼賭資40餘萬元、麻將賭具等，訊後依照賭博罪嫌將54人全數送辦。

警方指出，進入該賭場管制相當嚴格，員工利用監視器確認對方身分，最後再以遙控器的方式開鐵捲門供人進出，甚至前桌客人剛走，馬上有員工清理桌面接客，最後還提供免費便當，甚至沒有消費來觀戰都可以領取。

萬華地區多不法分子利用休閒館當掩護，其實暗自經營麻將賭場營利，甚至因競爭激烈，甚至還會推出許多噱頭吸引賭客上門，警方也呼籲，將持續掃蕩賭場，還給萬華區民一個乾淨的環境。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

「姊姊」來電借35萬...他急奔銀行匯款　得知是詐騙當場嚇暈

北市男參加桌遊團摸走信用卡　8個月狂刷50萬買iPhone
 

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
性侵女同學南投男高中生現況曝光　疑曾犯其他案件「一併調查」
快訊／成功嶺驚傳「新兵墜樓」！送醫搶救中
快訊／共軍SU-30、殲10上午再闖西南空域　空軍飛機升空監
盧廣仲「小開身家曝光」！1個月只花5000　鄰居親吐他老家財
國家隊爆第二家廠商假冒MIT　豪品進口700萬片陸製口罩混充
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

倒車撞倒婦拖行10米慘死！　貨車司機驚見「車底一雙腳」嚇呆

南投男高生性侵女同學！現況曝光…疑曾犯其他案件「一併調查中」

快訊／台中成功嶺驚傳「新兵墜樓」！送國軍803醫院搶救中

幫乾妹討1500元約少年談判　桃園男遭棍棒圍毆爆頭慘死

女全裸鬧World Gym還開大絕「掰開下體」　失控全因一隻貓..下場慘了

休閒館是麻將館！「壽星免抽頭」還可摸彩　48賭客擠爆

偷價值5.7萬元包裹只賣31元　南投哥點頭一認再賠6萬！

交友APP「包夜匯1千馬上約」...詳細價格曝！他一看秒衝　結局反轉

開查封車趴趴走還肇逃！原車主收罰單氣炸...檢起訴

性侵弱勢女同學2年！南投男高生拍照「炫耀分享」…校方3點聲明曝光

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

瑞豐夜市惡霸犬解繫繩小便暴衝　無辜黑貴賓遭咬！上下顎斷裂亡

倒車撞倒婦拖行10米慘死！　貨車司機驚見「車底一雙腳」嚇呆

南投男高生性侵女同學！現況曝光…疑曾犯其他案件「一併調查中」

快訊／台中成功嶺驚傳「新兵墜樓」！送國軍803醫院搶救中

幫乾妹討1500元約少年談判　桃園男遭棍棒圍毆爆頭慘死

女全裸鬧World Gym還開大絕「掰開下體」　失控全因一隻貓..下場慘了

休閒館是麻將館！「壽星免抽頭」還可摸彩　48賭客擠爆

偷價值5.7萬元包裹只賣31元　南投哥點頭一認再賠6萬！

交友APP「包夜匯1千馬上約」...詳細價格曝！他一看秒衝　結局反轉

開查封車趴趴走還肇逃！原車主收罰單氣炸...檢起訴

性侵弱勢女同學2年！南投男高生拍照「炫耀分享」…校方3點聲明曝光

勞保0紀錄！她面試被打槍10次「想造假履歷」　網1關鍵：人生完蛋

香港米克斯墜2樓「臀插尖銳圍欄」　搶救2小時安樂死

不畏民俗月買房禁忌　「鬼搶祭品、人搶買房」奇特現象

英疫苗引發「脊髓炎」實驗喊停！　藥廠澄清：診斷結果未出爐

超逼真巨大鋼鐵龍！新竹夢幻咖啡廳　限量復古重機讓車迷拍到手軟

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

江啟臣回歸「九二路線」打通王金平赴陸之行　官員：替北京送暖

倒車撞倒婦拖行10米慘死！　貨車司機驚見「車底一雙腳」嚇呆

防黑心口罩混充事件重演　行政院組專案小組應變

南投男高生性侵女同學！現況曝光…疑曾犯其他案件「一併調查中」

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

社會熱門新聞

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

盧廣仲爆遭天道盟盯上　88歲爺爺現身回應

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

屏東深夜血腥車禍　肇逃車逮到了

快訊／桃園街頭凌晨鬥毆！1人重傷亡

男分屍妻藏冰箱　子女求法官判死

高大成曝富商欠7千萬！債主綁走女兒秒賣地還債

台中女騎士噴10公尺亡　夫帶3子女招魂

即將／動漫展秀「黑森林」辯只給男友拍　假Coser被訴

即／富邦悍將林威廷父遭「倒塌牆面」重壓慘死

更多熱門

相關新聞

棋牌社私營24H賭場　警見「三倍券」無言

棋牌社私營24H賭場　警見「三倍券」無言

北市萬華分局接獲線報，有間棋牌社從年初開幕以來，以「掛羊頭賣狗肉」的方式私下暗營賭場，在4日前往查緝，當場逮捕2名工作人員以及12名賭客，整家店主打24小時不斷電，整天都有賭客聚集在內，甚至還有賭客拿三倍券抵用。

深夜溜出門賭博…她見鳳山警破門嚇到心律不整！

深夜溜出門賭博…她見鳳山警破門嚇到心律不整！

外婆3缺1打麻將！　11月孫全臉通紅死掉...媽崩潰昏倒

外婆3缺1打麻將！　11月孫全臉通紅死掉...媽崩潰昏倒

羅霈穎猝逝關鍵40小時！陳屍姿勢揭神秘死因

羅霈穎猝逝關鍵40小時！陳屍姿勢揭神秘死因

女深夜進出分隊長室　他澄清：跟她買茶啦

女深夜進出分隊長室　他澄清：跟她買茶啦

關鍵字：

麻將賭場萬華分局抽頭金

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

盧廣仲爆遭天道盟盯上　88歲爺爺現身回應

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

《玩很大》攝影突抽筋！KID幫扛腳架暖炸

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面