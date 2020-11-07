勞動部培力失業勞工！台中展成果　吃喝玩樂全在草悟道

▲▼勞動部在台中草悟道行銷培力計劃成果，勞動力發展署長施貞仰（右）也到場關心。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

勞動部勞動力發展署中彰投分署輔導中彰投76個在地團體，協助失業勞工或是二度就業婦女等34萬人次培養一技之長，包括手作布偶包包、當季水果、農特產品加工、植物拓印等豐富多元，7日在台中市草悟道舉辦「多元風華小時代-熱NOW玩市集」行銷活動，吸引不少人前往選購。

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勞動力發展署署長施貞仰表示，今年因為新冠疫情影響，許多非營利組織及在地產業連帶都受到衝擊，勞動部除了透過振興在地經濟措施之外，更鼓勵執行多元培力團體規劃行銷活動，藉由活絡消費巿場，創造失業者在地就業機會。

施說，以中彰投為例，就有76個在地培力團體，帶動34萬人次參與，促進5千多萬元的在地經濟成長，也因為這項計劃，已讓7成以上的失業勞工或是二度就業婦女回歸社會，安定就業，安心生活。

中彰投分署長林淑媛表示，多元就業方案和培力計畫已邁入第18年，去年就輔導87個在地民間團體，創造不少工作機會，並促進地方產業發展，希望透過這次行銷活動，讓社會大眾瞭解非營利組織在社區深耕、默默為公益付出的精神，也鼓勵更多人支持，一起為扶植在地特色產業而努力。

今年市集以懷舊風格呈現，現場包括「美食生活」、「工藝及綜合推廣」、「農特產品」及「手作體驗」35個單位參與展售，另外也規劃小朋友換裝打卡拍照、特色原住民表演及歡樂輪盤問答等互動小遊戲，讓大家一同體驗多元熱鬧氣氛。

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