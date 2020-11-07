連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度車內拍到槍！記者私訊回應曝光

記者莊智勝／台北報導

網紅連千毅因扯出「直播主之亂」遭押311天，今年7月才以450萬元交保復出；而徒弟賴賢賢昨夜又因一場直播遭網友熱議。有眼尖的網友在PTT發文，表示昨夜賴賢賢在臉書粉絲團開設3個半小時的直播，但期間卻意外發現其車上竟出現槍枝，直呼「現在是只剩我沒槍嗎？」對此，《ETtoday新聞雲》向賴賢賢求證，但至截稿前賴賢賢仍「已讀不回」，未對此事作出正面回應。

▲賴賢賢拍賣直播中出現槍枝，引起網友討論。（圖／翻攝「賴賢賢粉專直播」）

賴賢賢昨開直播賣純金塊，還以一塊1公斤重的純金「敲破磚頭」，證明黃金純度不假，直呼市值約180萬，現場0元起標，引起網友討論；隨後鏡頭一轉，賴賢賢為證明他賣的黃金是真貨，更發下豪語，若向他買到假黃金，他所坐的、名下這輛愛車就「直接牽去過戶」，「我是拿我的信用、我的家產，來做直播誠意的保證！」

但就在賴賢賢介紹車內配裝時，卻有眼尖的網友發現，鏡頭晃過的車內置物箱裡竟然擺了一把槍，但賴賢賢似乎不以為意，將鏡頭帶開繼續介紹車內配裝，過了數秒後當鏡頭再次轉回置物箱時，該把槍枝已經被移走。就在網友一頭霧水、約2分鐘後，直播鏡頭轉到車內座椅時，竟又清楚拍到一把黑色槍枝，網友紛紛直呼「真的只剩我們沒槍了」、「鴿子快做事阿」、「台灣真的到處都是槍！」

對此，《ETtoday新聞雲》私訊賴賢賢粉絲團求證，小幫手收到記者訊息時似乎還不知情，驚訝反問「槍枝？」直到記者傳送PTT網友討論連結後，小幫手才表示不方便回應，需轉述給公司後才能答覆。記者等了約1小時後，賴賢賢親自現身粉絲團，詢問「找我什麼事情？」當記者表明來意、並詢問直播中出現槍枝一事後，賴賢賢卻已讀不回，過了約半小時後，記者仍不死心再傳訊詢問賴賢賢，但至截稿前，對方仍不讀不回，並未正面對此事做出回應。

由於賴賢賢與連千毅關係匪淺，雙方還曾合作過一段時間，直到連千毅入監後，賴賢賢才自立門戶經營拍賣直播；且連千毅又有黑道背景，先前還曾在高雄掀起「直播主之亂」，因此此次賴賢賢直播中「拍到槍」，也讓網友懷疑槍枝的真實性。但目前賴賢賢暫未就此事說明，槍枝真偽、及其來源仍然不明。

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▼記者嘗試私訊賴賢賢，但至截稿前並無正式回應。（圖／記者莊智勝攝）