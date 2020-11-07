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聚焦Apple第三場發表會！　AirPods Studio與AirTag究竟能否亮相？

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▲▼蘋果公布美西時間11月10日將舉行發表會。（圖／取自Apple.com）

▲蘋果將於下周三凌晨舉行第三場秋季線上發表會。（圖／取自Apple.com）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果將在下周舉辦第三場秋季線上發表會，預計首度配備自家設計 Apple Silicon Arm 晶片的 Mac 將是本次主角。首批Apple Silicon 晶片將引入的台積電製造的 5 奈米晶片，蘋果宣稱，它將為 Mac 帶來新的性能水平，使功能更強大，又更節能，目標是以最低的功耗提供最高的性能。

蘋果在過去兩個月舉辦的兩場發表會中，分別推出了新一代的 iPad、iPad Air、Apple Watch SE、Apple Watch S6 和 HomePod mini 及 iPhone 12 系列。截至目前為止，今年傳聞中還有一些產品像是 AirTag、AirPods Studio 都尚未現身，會不會也在下周發表會中登場，值得關注。

知情人士表示，蘋果和海外供應商正在提升三款配備蘋果處理器的 MacBook 的生產，包括 13 吋和 16 吋的 MacBook Pro，以及一台 13 吋的 MacBook Air，據悉 13 吋的型號在生產上領先，至少這兩款筆電將在下週的活動中展出。沒有意外的話，蘋果應該會在未來兩年內擺脫英特爾（Intel），自家電腦全面採用 Apple Silicon。

▲AirTag。（圖／取自《MacRumors》）

▲AirTag 渲染圖。（圖／取自《MacRumors》）

據報導指出，蘋果傳聞已久的藍牙小型追蹤器「AirTag」，現在很有可能要等到明年才能看到，據傳它的外型為圓形、類似鈕扣狀，它可以附著在重要但容易丟失的物品上，像是錢包、相機和鑰匙，可以透過 iPhone、iPad 和 Mac，從「尋找（Find My）」的應用程式中追踪 AirTag。

目前尚不清楚 AirTag 附著在物品上的方式，而充電方式傳聞與 Apple Watch 的充電座共用，另有說法指 AirTag 將使用可更換的 CR2032 電池。

▲AirPods Studio。（圖／取自《MacRumors》）

▲AirPods Studio 渲染圖。（圖／取自《MacRumors》）

蘋果高階的頭罩式耳機「AirPods Studio」同樣傳聞已久，估計起價落在 349 美元。彭博指出，AirPods Studio 有兩款，分別是透氣式的運動款和皮革製的高階款，並指出蘋果有計劃在今年推出 AirPods Studio，但時程表仍未知；另有爆料人士指出，AirPods Studio 有望在 11 月的發表會中亮相，不過消息來源並不可靠。

究竟 AirPods Studio 和 AirTag 能否在下周的發表會中，與蘋果的新電腦一同亮相，只能等待官方當天公布答案了。

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