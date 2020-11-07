Apple持續擴張Podcast！　傳將再收購最大的播客網路「Wondery」

▲Apple 近年大力擴張 Podcast 領域。（圖／取自Rev.com）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果已經與播客網站「Wondery」進行了某些收購談判，可望在未來數月內完成交易，但由於仍處於談判階段，尚不清楚蘋果是否確實會進行收購。

Wondery 每月的聽眾人數超過 800 萬人，是目前最大的播客網站之一，擁有一系列播客節目，可以為蘋果提供許多原創內容，甚至可以轉化為電視節目的創意來源，對準備在播客領域加大力度的蘋果來說，是一個很不錯的市場。

據《彭博社》報導，知情人士表示，Wondery 正在尋求 3 億至 4 億美元的交易談判，與 Spotify 交涉破局，而蘋果和索尼（Sony）也正在與其談判，這將是播客市場上最大的交易案之一。

蘋果近年積極尋求購買獨家原創播客，以與 Spotify 做競爭，收購了至少兩家小型播客公司 Pop Up Archive 和 Scout FM，這些購買下來的播客節目最終可能會融入 Apple TV+，擴大蘋果電視節目的內容量。近年來，蘋果在 iPhone 和 iPad 上改善了 Podcast 應用程式，甚至為其添加新的分析工具，並擴大與創作者的聯繫。

數據顯示目前播客還不是一個龐大的行業，在美國平均每年的廣告銷售額不到 10 億美元。Spotify 是目前全球最大的付費音訊串流媒體服務，也是所有主要音樂公司的最大發行商，Sony 則是世界第二大的音樂公司，它們也已經投資了一些播客業務，並資助了數十個原創播客。

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