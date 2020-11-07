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iPhone 12 尺寸通殺所有客群！　「聚焦」Pro Max 的最大優點

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▲iPhone 12。（圖／Apple）

▲iPhone 12 Pro Max 今年在相機鏡頭上有更為突出的升級。（圖／Apple）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果剛開放預售的 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 都相當吸引人，第一批貨馬上又被搶購一空。iPhone 12 mini 是蘋果多年來尺寸最小的一款 iPhone，而 iPhone 12 Pro Max 則是蘋果有史以來最大的一支 iPhone。

iPhone mini 拿起來似乎和 iPhone 6S、7、8 等舊款的 4.7 吋手機差不多大，但由於採用全螢幕設計，讓它的顯示器達 5.4 吋，就今年各廠發布的旗艦手機來說，它確實很小。

科技外媒《THE VERGE》搶先開箱後報導，iOS 14 可以很流暢的在 iPhone 12 mini 上運行，在解析度上也沒什麼問題。若有用戶偏愛舊款手機的小尺寸，12 mini 就是這麼長時間以來在外型上最復古的 iPhone 了。

不過較令人擔憂的問題依舊是電池，較小的尺寸代表 12 mini 的電池更小，可能會影響到電池壽命，尤其是在使用 5G 時，若有顧客仍在為此掙扎，建議再等待一周，待出現更多的性能實測在做決定。

另一款號稱是今年升級最明顯的 iPhone 12 Pro Max，是蘋果有史以來最大的一款手機，具有 6.7 吋顯示器，較蘋果以往的 iPhone Plus 系列和去年的 iPhone 11 Pro Max 都還要大。

蘋果宣稱 12 Pro Max 的長焦鏡頭較 12 Pro 多了 0.5 倍焦距，主鏡頭晶片也較其他三款新機大了 47％，在其他硬體方面條件都一樣的情況下，越大的晶片進光量會越大，拍攝效果也會越好，在夜拍模式中更會有影響，且支援感光元件的防手震。不過究竟具體的拍攝效果如何，同樣也必須等更多的實測結果出爐才能揭曉。

從影片中看來，對於不習慣大尺寸卻又追求功能升級的朋友來說，可能就會有點犧牲了。12 Pro Max 在操作上不像其他三款新機那樣方便，通常在操控上手部還是必須有些挪動，慶幸的是，即便尺寸大，重量卻不為令人感到沉重，這也是在 iPhone 12 系列之中最令人讚許的優點之一。

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