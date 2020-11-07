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Apple超強新品「MagSafe雙充電器」悄上架！　台灣定價 4,290 元

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▲MagSafe。（圖／Apple官網）

▲台灣官網悄悄上架了傳聞中的「MagSafe雙充電器」。（圖／Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果傳聞已久的 MagSafe 無線充電板終於正式上架了！繼昨晚開放了 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 的預購之後，台灣官網也悄悄將新品「MagSafe雙充電器」上架，能同時為 iPhone 和 Apple Watch 進行充電。

台灣蘋果官網在配件頁面悄悄加入了新品「MagSafe雙充電器」，台灣定價為 4,290 元，具有能為 Apple 的手機和手錶同時進行無線充電的功能。不過目前該新品在官網顯示為「即將登場」，並未隨著 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 一起開放預購。

▲MagSafe。（圖／Apple官網）

▲即將登場的「MagSafe雙充電器」。（圖／Apple官網）

此外，蘋果此次悄悄上架的新品還包含了「iPhone 12 mini MagSafe 皮革護套」、「iPhone 12 | 12 Pro MagSafe 皮革護套」、「iPhone 12 Pro Max MagSafe 皮革護套」等三樣新配件，售價也皆為 4,290 元，同樣顯示為即將登場。

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