馬習會馬英九說「中華民國」　陳以信：蔡英文想辦蔡習會可問她

▲馬習會。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

記者黃巈禾／台北報導

中國大陸近日舉辦「馬習會」5周年研討會。國民黨立委陳以信透露，當年隨團出席，親耳聽到馬英九說出「中華民國」、「一中各表」，當時大陸主席習近平並無不悅，若總統蔡英文想辦「蔡習會」，可以直接問吳美紅。

陳以信7日在臉書PO出一張5年前馬習會的現場照，說明是自拍首度曝光，不算國家機密，他表示，5年前的今天，他隨馬英九前往新加坡參與馬習會，正式會談時就坐在馬英九身後，勉強算是7人代表團外的第8人，當時親耳聽到馬英九對著習近平，一字一句的講出「中華民國」與「一中各表」，馬英九講這些話的時候，習近平很仔細聽並無面露不悅，並清楚表明陸方立場。

陳以信指出，當時全程參與並上桌會談的陸委會前主委夏立言，近日公開當時馬英九為了講「中華民國」，差點不惜讓馬習會破局的經過，蔡英文對這段過程一定知之甚詳，因為蔡英文的親信、陸委會副主委吳美紅，就是當年7人代表團之一，全程參與整個過程，「蔡總統如果不相信可以去問她！」若蔡英文想嘗試蔡習會，也不用去問馬英九，直接問吳美紅就好，當年怎麼辦成的都知道，未來如何再辦也都知道。

陳以信強調，馬習會只有一個目的，就是追求兩岸和平，現在台海情勢日趨緊張，未來蔡習會」能不能成，其實只繫於蔡總統的一念之間。