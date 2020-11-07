拜登將發表演說！　川普怒警告：若他宣布勝選我也會

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨籍候選人拜登在賓州、喬治亞州的得票率逆轉領先，儘管喬治亞州宣布重新計票，他仍決定在美東時間6日晚間黃金時段（台灣時間7日上午9時至12時）發表演說。總統川普得知消息後，立刻在推特發文警告，拜登不該錯誤地宣布自己是總統，「我也可以這樣說。」

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

川普6日晚間在推特發文表示，「拜登不該錯誤地宣稱自己是總統，若是如此我也可以這樣說。」同時強調所有選舉的法律程序正在進行中，一切才剛開始。

川普在推特強調，選舉當晚他在所有未開票的州都遙遙領先，「但隨著時間流逝，這種領先優勢也奇蹟般地消失了。」也許這些線索會隨著展開法律程序而再度出現。

在此之前，共和黨要求賓州最高法院下令停止3日後才收到的郵寄選票，但法院並不同意，因此共和黨決定繼續上訴；川普推特帳號解禁之後也立刻推文連發，更飆罵賓州州長與賓州最高法院公然違憲。

拜登陣營稍早指出，在這次大選幾個關鍵州取得領先局面後，拜登今晚（台灣時間7日早上）將對全國發表談話。



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