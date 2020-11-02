松菸捕捉外拍妹！「雙手一放窗框」一條深溝超震撼　鄉民神到了

▲民眾到松菸，視線忍不住停留在短髮妹的事業線上。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

有民眾日前到松山文創園區（松菸），遇到3、4個攝影師圍著一個短髮妹在外拍，不看還好，一看馬上被驚呆，因為女子不僅外型俏麗，還在窗邊擠出深深的乳溝。事後，就有人在PTT的表特板（Beauty）上傳照片，發文「事業線」神人。沒想到就真的有人貼出短髮妹IG，大推真的正「是很認真的網紅。」

「朋友去逛松菸遇到外拍的～」原PO1日在PTT貼出3張照片，畫面背景是在松菸建築的某扇窗，一位俏麗的短髮妹站在窗戶一角，一旁則有好幾位攝影師。通常看到外拍，很多人瞄一眼就過了，但目睹的人看了一眼，就移不開雙眼了，因為短髮妹實在是「太胸啦！」

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▲許多網友大讚短髮妹的鎖骨很好看。（圖／翻攝自PTT）

仔細看看窗戶一角的女子，一頭大旁分的俏麗短髮染成棕色，身上則穿著超低胸的一字領上衣，露出白皙滑嫩的皮膚，重點是她的領口還一路往下拉，除了明顯的鎖骨、肩膀線條，甚至低到可見「大半顆北半球」，讓人雙眼大吃冰淇淋。

貼文一出，不少人紛紛驚嘆，「我覺得可以哦」、「鄉民好嚴格，這位很不錯啊」、「鎖骨很性感，不錯吧？而且沒修圖」、「喜歡她鎖骨」、「欸欸沒修圖這樣加上這個波濤洶湧，很讚了吧」、「還不錯啊！清純性感。」其中，就有網友貼出短髮妹的IG，是擁有1.4萬追蹤者的網美「品瑜 Yuri」，「偷拍也拍好看一點，人家很正的= =」、「推品瑜，是很認真的網紅，但這張照不太像。」

▼短髮妹的身分是網紅品瑜，有在從事服裝設計師的工作。（圖／翻攝自PTT）