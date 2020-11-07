美擬售阿聯18架MQ-9B死神無人機　軍購案總值850億台幣

▲美國MQ-9「死神」無人機，由通用原子航空系統開發，英國、荷蘭與義大利等國都有採購。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國國務院向國會發出非正式通知，計畫出售18架MQ-9B死神無人機給阿聯（United ArabEmirates），總價值高達29億美元（約新台幣850億元）；和售予台灣的版本不同，阿聯購買的MQ-9B死神無人機，是具備攻擊能力的武裝版本。

美國政府對冷戰時期的武器協議，進行重新定義，允許美國武器製造商出售更多的無人機給盟國。根據《路透》報導，阿聯一直對無人機有興趣；今夏美國改變出口政策後，阿聯將是第一位客戶。阿聯所購買的武裝MQ-9B無人機，可配備海上雷達，預計2024年交付；軍購案的內容是15架MQ-9B無人機，還有3架無人機的選擇。

美國參議院外交關係和眾議院外交事務等委員會曾批評，阿聯在葉門內戰造成平民傷亡。這兩部門有權在正式通知發送前，透過非正式審查程序，審查軍購案並阻止武器銷售。知情人士透露，國務院可能會等軍購簡報完成，再正式通知國會；國會有權在30天內反對軍售案。美國國務院發言人表示，原則上不會對非正式軍購案，進行確認或發表評論。

做為美國最緊密的中東盟友，阿聯同意用與以色列關係正常化，來換取武器的購買權。但美國出售阿聯的武器，需不損害以色列的定性軍事優勢，並保證向以色列提供的武器，要比鄰國優越。

美國售台的無人機是非武裝、但能裝載武器的MQ-9B海上衛士。MQ-9無人機可執行監控、偵蒐任務，還可裝載地獄火飛彈、GBU-12炸彈，用來攻擊地面目標。