「強人絕望的終戰」！衛報：川普白宮演說是虛假聲明　恐引發暴動

▲大部分的外媒都認為，川普日前發表的演說是一個虛假聲明。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普在美東時間5日晚上6點30分在白宮發表的演說被大部分美媒抨擊為「危險而不誠實的看法」。《衛報》將川普此舉形容為「強人絕望的最後一戰」，並認為這是川普企圖恐嚇和阻止媒體在接下來宣布拜登勝出的計畫。

據《衛報》報導，川普冒著可能引發支持者抗議和暴力行動的風險，也要在演說中發出虛假聲明，「如果算上我輕鬆獲得的合法選票，我就會很輕鬆獲勝，但如果你算上非法選票，他們正試圖偷走我們的選票」，鼓勵他的支持者將拜登的領先視為「非法」行為。

Trump may have broken his own record for most dangerous lies in one speech | David Smith https://t.co/QUvwBpFBro — The Guardian (@guardian) November 6, 2020

《衛報》稱，這是一個大膽、富有戲劇性的主張，它的背後有著巨大的含義，但它是「絕對沒有根據的」。報導還認為，川普在這一段說明中「打破了自己最危險謊言的紀錄」。

康乃狄克州（Connecticut）民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）在推特上寫道，「這太不尋常了。每5秒就有一個謊言。也不是小謊言。只是核級別的龐然大物。」

在川普結束這場16分鐘的演說後，他對於媒體的提問毫不理會，徑直走下台。其中最常被提問的問題是「證據在哪？」，但總統顯然拒絕回答。CNN的事實核查員戴爾（Daniel Dale）在推特發文寫道，「自2016年以來，我閱讀或觀看了川普的所有演講。這是他做過的最不誠實的演講。」

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