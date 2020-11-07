誰當選最好？「美選教會我們的事」　黃暐瀚一句話點破重點

圖文／鏡週刊

美國總統大選選情過程猶如洗三溫暖，全球矚目大選結果，尤其「美中關係」是否可能因此產生變化，進而影響美國對台政策，讓許多國人關心誰當選對台灣最好。對此，資深媒體人黃暐瀚5日晚說，「郎咧吃米粉，哩咧喊燒，省省吧」，他直言，「不管誰贏，台灣都還是得跟美國做朋友，不是嗎？」

黃暐瀚以「美選教會我們的事」為題在臉書PO文寫道，「台灣自己選舉，都沒有這次美選那麼激烈。」黃暐瀚表示，開票當天睡前，都還看好川普能贏，怎麼一覺醒來，豬羊變色？川普居然快輸了？

目前內華達州關鍵6張選舉人票究竟獎落誰家，黃暐瀚分析，拜登270：川普268，是最後最可能的選舉人票數字，內華達6票給拜登，其餘北卡、賓州、喬治亞、阿拉斯加，川普全拿，由於差距太過接近，川普不會接受，他要打官司，川粉也蠢蠢欲動，準備全美抗爭。

話鋒一轉，黃暐瀚吐槽日前戴川普口罩的立委蔡易餘，「拜託，這是美國選舉，不是台灣在輸贏。」「郎咧吃米粉，哩咧喊燒，省省吧」

黃暐瀚進一步說明，這次美選教會我們很多事，首先是「不要押寶」，再來是「民調依舊可信」、「別用台灣觀點看全世界」以及「政治總有『霧區』」，結論就是，「冷靜、等距、台灣優先」。黃暐瀚說，「別再押寶了，也不用猜，說不定打完官司，最後又變川普贏？也不一定。等結果就好，不管誰贏，台灣都還是得跟美國做朋友，不是嗎？」



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