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水利會土地轉移變國有地　內政部：依法辦理

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▲▼ 農田水利署揭牌！首任署長揭3大任務 。（圖／農委會提供）

▲ 農田水利署揭牌。（資料照／農委會提供）

記者蔡文鈴／台北報導

「農田水利會」今年10起正式改制為「農田水利署」，名下2千億資產、土地收歸國有。不過，有民眾投書媒體指稱農田水利會改制後，原有土地經行政院農業委員會農田水利署以囑託登記方式，請求登記機關辦理土地移轉登記，且未提出原核發的權狀，恐違反規定。對此，內政部表示，農田水利會改制後其原有資產由國家概括承受，政府機關依法辦理囑託登記，並未違反規定。

內政部表示，政府機關就其所有土地權利請求登記機關辦理登記，是以囑託登記方式辦理；依照農田水利法第23條及第34條規定，農田水利會改制後其原有資產由國家概括承受，農田水利會的公法人人格消滅，所以改制後由行政院農業委員會農田水利署囑託登記機關，辦理土地移轉登記，並無違反規定。

內政部指出，申請人辦理土地移轉登記時原則應一併提出權狀，但依土地登記規則第35條規定，經內政部公告之登記項目可以例外免予提出。農田水利會原有土地於改制後，因已由國家承受，土地權屬已為變動，為簡化登記程序，所以內政部已於今年9月11日正式公告農田水利會原有土地於改制後辦理登記可免提出權狀，並於登記完畢後註銷。

內政部強調，為協助農田水利會原有土地能順利辦理移轉登記為國有，已於今年10月15日通令解釋相關移轉登記作業規定，目前已有部分土地完成移轉國有登記。

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