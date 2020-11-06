即／拜登持續進逼！喬治亞州「差距縮至463票」　川普選情告急

▲美國總統川普（右）及民主黨總統候選人拜登（左）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）最新開票統計顯示，喬治亞州的總統大選選情差距越拉越近，截至台灣時間6日下午4時45分，現任總統川普及民主黨總統候選人拜登差距來到463票。

根據CNN於美東時間6日凌晨3時39分的最新統計，川普與拜登得票率現均為49.4%，川普拿到244萬8232張普選票，拜登則是244萬7769張票。依據喬治亞州法律，若雙方票數小於0.5%，候選人可要求重新計票。

▲依據福斯新聞數據，拜登選舉人票264票，領先川普214票。（圖／ETtoday製作）

目前勝負仍未定的關鍵州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）

目前已開90％選票，川普得票率為49.6％，暫時領先拜登的49.2％；約17萬5880張選票未開出，川普領先約2萬6132票。

北卡羅來納州（15張選舉人票）

目前已開94％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％；約11萬6200張選票未開出，川普領先約7萬6701票。

喬治亞州（16張選舉人票）

目前已開99％選票，川普和拜登的得票率同為49.4％；約1萬4097張選票未開出，不過川普已逐漸被拜登追上，僅領先1267票。不過，根據CNN最新數據，目前2人僅差463票。

內華達州（6張選舉人票）

目前已開84％選票，拜登得票率為49.4％，暫時領先川普的48.5％。內華達州選務委員表示，約有20萬張選票未開出；拜登領先約1萬1438票。

亞利桑那州（11張選舉人票）

目前已經開出90%選票，拜登得票率為50.1%，川普得票率為 48.5%，由拜登領先1.6個百分比，約4.6萬票。

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