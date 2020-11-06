德國外長：成為輸家很難！　美國憲法能挺過風暴

▲德國外交部長馬斯（Heiko Maas）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）6日在推特上表示，美國這次大選的過程並不像預期中的民主，「成為贏家很容易，但有時成為輸家卻更艱難。」

Was in Amerika passiert, entspricht nicht ganz der demokratischen Kultur, die wir von den USA kennen. Wichtig ist, dass das Ergebnis dann von allen akzeptiert wird. Es ist einfach ein Gewinner zu sein, aber manchmal ist es ganz schön schwer, ein Verlierer zu sein. @DasErste — Heiko Maas (@HeikoMaas) November 5, 2020

馬斯6日針對美國大選在推特發文表示，現在在美國發生的事情，跟外界所了解的美國民主文化不太相符，「結果能被所有人知道是很重要的，成為贏家很容易，但有時成為輸家卻很難。」他強調，現在必須耐心等待，直到選舉最終正確地完成。

馬斯選前接受媒體訪問時表示，美國社會對立十分嚴重，候選人到了最後一刻仍試圖說服選民，這是民主常態，但最後必須尊重選民的意志，美國的憲法和機構已挺過幾次風暴，他期待這次也將一樣。

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