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進博會開幕　習近平視訊致詞：14億人口是全球最具潛力的大市場

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▲大陸國家主席習近平於進博會開幕式上視訊致詞。（圖／翻攝央視）

▲大陸國家主席習近平於進博會開幕式上視訊致詞。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／上海報導

第三屆中國（上海）進口博覽會是2020年大陸唯一的主場經貿外交盛會，大陸國家主席習近平今（4）日晚間透過視訊在開幕式上致詞。習近平表示，新冠肺炎疫情使世界經濟不穩定、不確定因素增多，但中國擴大開放的步伐仍在加快，「中國有14億人口，中等收入群體超過4億，是全球最具潛力的大市場，預計未來10年累計商品進口額有望超過22兆美元。」

習近平指出，本屆進博會是在特殊時期舉辦，突如其來的疫情給各國帶來嚴重衝擊，也給世界經濟帶來重創，中國在確保防疫安全前提下如期舉辦這一全球貿易盛會，體現了中國同世界分享市場機遇、推動世界經濟復蘇的真誠願望。

▲配合防疫政策，參加進博會開幕式的來賓全都戴上口罩，座位也保留間距。（圖／翻攝央視）

▲配合防疫政策，參加進博會開幕式的來賓全都戴上口罩，座位也保留間距。（圖／翻攝央視）

習近平表示，本屆進博會，僅在新設立的公共衛生防疫專區，就有很多世界500強和行業龍頭企業參與，這次採取線上線下結合方式，各方面都作了周密安排，「一年來中國商品和服務進口額增速明顯高於全球平均水平，外商投資准入負面清單由40條減到33條，自由貿易試驗區由18個增至21個，海南自由貿易港建設總體方案、深圳進一步擴大改革開放的實施方案，商簽高標準自由貿易協定、培育進口貿易促進創新示範區、保護知識產權、高質量共建『一帶一路』等舉措都取得了積極進展。」

▲第三屆中國（上海）進口博覽會開幕式。（圖／翻攝央視）

▲第三屆中國（上海）進口博覽會開幕式。（圖／翻攝央視）

習近平強調，各國是休戚與共的命運共同體，重大危機面前沒有誰能夠獨善其身，團結合作是應對挑戰的必然選擇，「堅持合作共贏理念，信任而不是猜忌，攜手而不是揮拳，協商而不是謾罵，以各國共同利益為重，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。」

最後，習近平用「不到長城非好漢」呼籲世界各國與中國站在一起，在開放中創造機遇，在合作中破解難題。」

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