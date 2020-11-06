一開iPhone12相機「超自然狂震」　妹子嚇歪：以為要爆炸

▲相機畫面不斷震動。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

iPhone12上個月問世後，掀起全球換機潮，一名女網友昨日打開新機的內建相機，不料突然出現詭異震動，讓她一度以為要爆炸了，畫面曝光後引起熱議，不少人直呼，「拿到機王了！」

苦主昨在dcard發文提到，「今天打開內建相機，大概5秒後...我的手機狂震，嚇到我以為要爆炸，但感覺要留證據就拍下來了。想問...大家有一樣的問題嗎？」

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從畫面中可見，打開相機後，原po明明是平放在手掌上，並沒有大幅度動作，但畫面卻晃動得厲害。後來，原po向客服表明情況，並確認可以換貨，對此她不禁苦笑道，「應該真的是拿到所謂的機王。」

▲iPhone 12的錄攝功能提升。（圖／取自蘋果直播）

網友們看完也紛紛回應，「這才是名副其實的機王，那些什麼賴打不開、IG閃退的都來看看，軟體問題不要再發文說是機王了」、「感覺像是OIS故障，但通常都是舊機比較會，新機的話應該是機王...換貨吧」、「小心手榴彈」、「震到一半...貞子跑出來」、「超自然震動」、「Let's popping」。

雖然原po不幸拿到機王，但話說回來，iPhone 12照相和錄影功能都備受推崇，除了搭載6核CPU、4核GPU，有雙鏡頭（廣角、超廣角）、f1.6光圈外，也支援夜間縮時錄影。