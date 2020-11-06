iPhone 12 Pro 組件大短缺！蘋果「先取iPad零件」幫止血

▲iPhone 12和iPhone 12 Pro需求量大。（圖／記者李毓康攝）

記者林妤柔／綜合報導

根據外媒《日經新聞》報導，iPhone 12和iPhone 12 Pro需求量大。報導指出，蘋果已特地為舊款iPhone下大筆訂單，並重新分配iPad零件，以彌補短缺。尤其 iPhone 12 Pro需求已超出預期，使電源管理晶片和LiDAR組件等特定零件的供應更加緊張。

蘋果將iPad零件重新分給iPhone 12 Pro，優先解決供應短缺問題，但影響約200萬台的iPad，破壞蘋果今年的iPad生產計劃。為了彌補貨架短缺的問題，蘋果還要求供應商在購物節和明年初準備約2000萬支iPhone 11、iPhone SE和iPhone XR。

蘋果今年iPhone 12系列預購量約7500萬至8000萬支，而iPhone 11和iPhone SE訂單分別近1000萬支，比消費者預期得多。

另外，彭博社也報導，蘋果正面臨iPhone 12以及其他產品的電源管理晶片供應短缺的問題。國外維修商iFixit最近拆機發現，蘋果有多家電源管理晶片供應商。

除了蘋果自己設計的電源管理晶片外，iPhone 12 Pro還使用德州儀器鏡頭的電源管理晶片，以及使用意法半導體（STMicroelectronics）和高通（Qualcomm）類似晶片管理5G數據機。

蘋果iPhone、iPad和Apple Watch均供應鏈緊張，導致訂單等待時間延長。蘋果執行長庫克對此表示，公司正在非常努力來解決供應問題。