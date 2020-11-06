　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 12 Pro 組件大短缺！蘋果「先取iPad零件」幫止血

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Apple 信義A13iPhone12開賣。（圖／記者李毓康攝）

▲iPhone 12和iPhone 12 Pro需求量大。（圖／記者李毓康攝）

記者林妤柔／綜合報導

根據外媒《日經新聞》報導，iPhone 12和iPhone 12 Pro需求量大。報導指出，蘋果已特地為舊款iPhone下大筆訂單，並重新分配iPad零件，以彌補短缺。尤其 iPhone 12 Pro需求已超出預期，使電源管理晶片和LiDAR組件等特定零件的供應更加緊張。

蘋果將iPad零件重新分給iPhone 12 Pro，優先解決供應短缺問題，但影響約200萬台的iPad，破壞蘋果今年的iPad生產計劃。為了彌補貨架短缺的問題，蘋果還要求供應商在購物節和明年初準備約2000萬支iPhone 11、iPhone SE和iPhone XR。

蘋果今年iPhone 12系列預購量約7500萬至8000萬支，而iPhone 11和iPhone SE訂單分別近1000萬支，比消費者預期得多。

另外，彭博社也報導，蘋果正面臨iPhone 12以及其他產品的電源管理晶片供應短缺的問題。國外維修商iFixit最近拆機發現，蘋果有多家電源管理晶片供應商。

除了蘋果自己設計的電源管理晶片外，iPhone 12 Pro還使用德州儀器鏡頭的電源管理晶片，以及使用意法半導體（STMicroelectronics）和高通（Qualcomm）類似晶片管理5G數據機。

蘋果iPhone、iPad和Apple Watch均供應鏈緊張，導致訂單等待時間延長。蘋果執行長庫克對此表示，公司正在非常努力來解決供應問題。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
台版藍可兒懸案「母女進電梯消失12年」！高大成揭殘忍真相超毛
閃電暴風圈10點觸陸！地形影響「路徑恐更偏北」　4區陸警防豪
快訊／拜登喬治亞州得票率49.4％追平川普　剩1%未開若拿下
沒兩段式左轉遭酒駕大貨車撞上影片曝光！女騎士噴飛慘死
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

真的買一送一！　亞太電信祭出買iPhone 12 Pro Max就送12 mini

iPhone 12 Pro 組件大短缺！蘋果「先取iPad零件」幫止血

蘋果今晚再開放兩款新機預購　相機功能、規格、售價一次看

別買iPhone 12 Pro！　他實測一週後表示：不如等Pro Max

兩大電信再合作！　遠傳與亞太頻譜互換就等NCC點頭同意

蘋果計畫大增MacBook產量！　iPhone 11 Pro系列正式停產

宏達電雙11狂歡購物節   老客戶買「HTC U20 5G」享4大好禮

iPhone 12的5G有多快？　蘋果高層：比4G LTE快上25倍

iPad Pro將成蘋果首款配備mini LED產品！　預計明年第一季問世

Xbox X I S主機10日全球開賣　微軟釋排隊好康「和粉絲嗨到午夜」

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

美國大選「決戰賓州、密西根」！　川普想連任實際只有3種可能

李光洙骯髒手段有「原諒證書」　對決金鍾國...無奈喊：討厭和他比賽！

愛琴海強震！4歲女童困91小時 她勇敢「沒哭」小手緊握消防員

中壢車站見「24歲短褲妹」坐路邊　拖行李箱乞討7天...家屬無奈管不住

真的買一送一！　亞太電信祭出買iPhone 12 Pro Max就送12 mini

iPhone 12 Pro 組件大短缺！蘋果「先取iPad零件」幫止血

蘋果今晚再開放兩款新機預購　相機功能、規格、售價一次看

別買iPhone 12 Pro！　他實測一週後表示：不如等Pro Max

兩大電信再合作！　遠傳與亞太頻譜互換就等NCC點頭同意

蘋果計畫大增MacBook產量！　iPhone 11 Pro系列正式停產

宏達電雙11狂歡購物節   老客戶買「HTC U20 5G」享4大好禮

iPhone 12的5G有多快？　蘋果高層：比4G LTE快上25倍

iPad Pro將成蘋果首款配備mini LED產品！　預計明年第一季問世

Xbox X I S主機10日全球開賣　微軟釋排隊好康「和粉絲嗨到午夜」

LIVE／閃電暴風圈已觸陸！「2地區」總雨量上看450毫米

賀軍翔周曉涵多年好友0默契　李宓大讚陳昊森「超暖舉」

「祖傳級亮膚神器」5500元➔1511元！買雅頓膠囊90顆現賺4000元

蘇貞昌不開會養網軍要朝野合作　江啟臣怒轟：怎跟你合作？

閃電颱風來襲！壽險業啟動應變機制　受災保戶可緩繳3個月

川普還有最後殺手鐧！拜登就算當選也可能「當不了總統」

明星師「周湯豪」疑注射安毒亡　師生仍讚美追思...家人拒解剖　

12歲男童偷4支手機　被暴怒父用電線跳繩「抽打2小時」身亡

前光芒大物球棒打死父親等共3人　27歲3項一級謀殺成立

向太陽能電纜商索賄！大城鄉長蔡鴻喜鄉代主席王宏銘　涉貪起訴

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

3C家電熱門新聞

別買iPhone 12 Pro！　他實測一週後表示：不如等Pro Max

iPhone 12 真不耐玩！　實測結果竟較 iPhone SE「短命」

iPad Pro將成蘋果首款配備mini LED產品！　預計明年第一季問世

宏達電雙11狂歡購物節   老客戶買「HTC U20 5G」享4大好禮

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

蘋果今晚再開放兩款新機預購　相機功能、規格、售價一次看

煮飯燉肉做優格 萬用鍋4千元有找

Apple Watch開放用手表播Spotify

iPhone 12 mini有人搶嗎？網嘆：反而更重

iPhone 12 實測後的「最大隱憂」！　蘋果開發新功能應對

iPhone 12 Pro 開箱影片搶先看！　「金色」機款暗藏巧思

蘋果計畫大增MacBook產量！　iPhone 11 Pro系列正式停產

三星下一代耳機「Buds Beyond」　可望與 Galaxy S21 系列同時亮相

兩大電信再合作！　遠傳與亞太頻譜互換就等NCC點頭同意

更多熱門

相關新聞

蘋果今晚再開放兩款新機預購　相機功能、規格、售價一次看

蘋果今晚再開放兩款新機預購　相機功能、規格、售價一次看

蘋果第二波手機預購將在今（6）日晚間9時官網上開放，這次開放的手機為 iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini 兩款新機的預購，而正式開賣時間將落在下周五13日。而這次開賣的 iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini與上次開賣的 iPhone 12 Pro 、iPhone 12究竟有什麼差別呢？以下就由記者來為你整理。

快訊／五大電信iPhone12 Pro Max、12 mini資費出爐！　總整理一次看

快訊／五大電信iPhone12 Pro Max、12 mini資費出爐！　總整理一次看

別買iPhone 12 Pro！　他實測一週後表示：不如等Pro Max

別買iPhone 12 Pro！　他實測一週後表示：不如等Pro Max

蘋果計畫大增MacBook產量！　iPhone 11 Pro系列正式停產

蘋果計畫大增MacBook產量！　iPhone 11 Pro系列正式停產

iPhone 12的5G有多快？　蘋果高層：比4G LTE快上25倍

iPhone 12的5G有多快？　蘋果高層：比4G LTE快上25倍

關鍵字：

蘋果iPhone12手機

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

鍾明軒爆《鬼滅之刃》配音被取消

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

更／閃電陸警恐擴大　全台停班課懶人包

雲林9歲女童暗夜孤坐校外發抖...警越問越心酸

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

川普：對拜登勝選州發動法律挑戰

蛇蠍女殺男友遭槍決　火化一半卻復活

即／3家美國媒體「中斷」川普演說

私訊要輕生　他活著卻仍找到男屍

閃電「陸警增台南」　北拐彎午間觸陸

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

沒PO文悼小鬼遭酸　黃豪平怒開罵

金城武舊愛久違現身螢光幕！　凍齡同框20歲帥兒「宛如姊弟」

日領3000找嘸做工的人！　老鐵工嘆：做工不帥、連兒子都不接班

更多

最夯影音

更多
Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑
GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面