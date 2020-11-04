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MagSafe問題多！配12 mini「快充僅12W」　插有線耳機跑更慢

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▲MagSafe。（圖／Apple提供）

▲MagSafe跟iPhone 12 mini一起使用，最高只能提供12W功率輸出。（圖／Apple提供）

記者林妤柔／綜合報導

先前蘋果推出新MagSafe充電器，國外網友發現如果使用舊款轉接器，無法以最高功率輸出。根據蘋果最新更新的支援檔案，當新MagSafe充電器跟iPhone 12 mini一起使用，最高只能提供12W功率輸出，無法像其他iPhone 12機款同樣有15W的功率。

蘋果表示，iPhone 12 mini可透過9V / 2.03A或更高的USB-C電源轉接器達到12W功率，但也可能因溫度、系統活動等變化，導致輸出電源有落差。對於其他iPhone 12機款，使用USB-C電源轉接器可在9V / 2.22A、9V / 2.56A或更高電壓下達到最高15W功率。

蘋果支援檔案還指出，當將Lightning配件（例如EarPods）連接到任何iPhone 12機款時，MagSafe充電器只能使用7.5W充電，以符合法規標準。

蘋果表示，使用MagSafe充電器之前，需先連接到電源，再放上iPhone，才能將充電效果發揮到最大功率；如果插電之前，已經先把MagSafe充電器放在iPhone上，只需要拿起iPhone並等待三秒鐘，再放回它即可恢復最大功率。

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