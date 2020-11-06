疫苗製造用過期消毒劑！　蘭州藥廠廢氣洩露「6620人染布氏桿菌」

▲蘭州獸研所 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

甘肅省蘭州市去年曾爆發疫苗製造過程中「布氏桿菌」洩漏事件，截至目前，確認陽性人員高達6620人。蘭州市5日下午召開相關記者會，稱第一批補償賠償資金1000萬元（人民幣，下同，約新台幣4300萬元）已撥付到專門賬戶，已有337人獲得賠償。

大陸官方調查認定，2019年7月24日至8月20日，中牧蘭州生物藥廠在獸用布氏桿菌疫苗生產過程中，使用過期消毒劑，致使生產發酵罐廢氣排放滅菌不徹底，攜帶含菌發酵液的廢氣形成含菌氣膠，生產時段該區域主風向為東南風，蘭州獸研所因位於下風向，人體吸入或黏膜接觸產生抗體陽性，造成布氏桿菌抗體陽性事件。

通報稱「此次事件是一次意外的偶發事件，是短時間內出現的一次暴露」，含菌廢氣形成的氣溶膠通過空氣飄散距離有限，人暴露的劑量也很低，從此次調查情況分析，不會出現大量抗體陽性人員。但實際結果並非如此，感染規模超出預想。

據《新華社》報導，在昨（5）日舉行的善後處置工作新聞發布會上，蘭州市政府介紹，截至目前，當地已對5.5萬人進行了檢測，檢測人數已達到事發區域的97.5%，省級覆核確認陽性人員6620人。

會上指出，中牧實業股份有限公司蘭州生物藥廠第一批補償賠償資金1000萬元，已撥付到專門賬戶，截至5日，布氏桿菌抗體陽性事件已有337人獲得賠償。

甘肅省檢測診療和健康評估專家組成員王建雲說，此次事件導致人群產生布氏桿菌抗體陽性，而非大家常說的布病，即便是布病，也是可防可治的。

發布會還通報了中牧蘭州生物藥廠搬遷進展。據介紹，今年10月8日，中牧蘭州生物藥廠原佈病疫苗生產車間完成拆除，目前藥廠新廠區全面建成生產車間、檢疫動物房，其餘輔助設施已完成90%。