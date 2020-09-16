大陸爆發「人畜共通」疾病　生藥廠「過期消毒劑」害傳播

▲疫情爆發原因是中牧蘭州生物藥廠在生產獸用布魯氏菌疫苗時出問題。（圖／翻攝自微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸中國農業科學院蘭州獸醫研究所2019年11月發生群聚感染，許多人感染布魯氏菌病，追查溯源後，竟是因為當地的生物藥廠使用過期消毒劑，導致細菌傳播。而當地對市民進行檢測，發現有超過3,000名感染者，但官方通報數據仍停留在200多例。

綜合陸媒報導，大陸甘肅蘭州2019年11月底傳出「布魯氏菌」感染案例，起因是蘭州生物藥廠2019年7月20日至8月20日之間，處理獸用布菌疫苗，生產過程中使用了過期的消毒劑，導致含菌發酵液的廢棄形成含菌氣溶膠，而蘭州獸醫研究所正好在該生物藥廠的下風處。

蘭州獸醫研究所的口蹄疫防控技術團隊2019年11月28日發現，有2名學生對布魯氏菌病血清呈現陽性反應，接著感染人數不斷增多，就連黑龍江一帶都有出現感染者。

▼蘭州驚爆「人畜共通」疾病。（示意圖／路透）



大陸國家衛健委、農業農村部得知情況，派出40多名專家前往蘭州，與蘭州的專家組成調查組，展開全面調查。經過詳細調查，調查組發布《情況通報》稱，共有203人呈現陽性反應，此後不會出現「大量抗體陽性人員」。

不過，蘭州市衛健委持續檢測，截至9月15日，已對21,847人進行篩檢，共有4,646人呈現陽性反應，經過覆核確認，共有3,245人呈現陽性反應，但官方數據仍顯示203人，沒有再進行更新。

據了解，布魯氏桿菌屬的細菌會引起「布魯氏菌病」，會出現發燒、冒汗、頭痛、肌肉或關節疼痛、疲勞、身體虛弱等症狀，嚴重者可能影響大腦、心臟、肝臟等器官或系統，而這項疾病通常在動物之間傳播，人類可能被感染的途徑為「食用受感染乳製品」，或是皮膚傷口、黏膜接觸受感染的組織、血液，人與人之間的傳播非常罕見。

►愛上新鮮中秋超值烤肉組，只要999