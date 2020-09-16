蘭州「藥廠泄露布魯氏菌」致3245人感染　官方曾指不會有大量陽性

▲疫情爆發原因是中牧蘭州生物藥廠在生產獸用布魯氏菌疫苗時出問題。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

中國農業科學院蘭州獸醫研究所去年11月發生大規模感染布魯氏菌病事件，據蘭州市衛健委的最新通報，截至9月14日，省疾控中心覆核確認陽性有多達3245人。通報並提到，涉事蘭州生物藥廠已積極展開補償賠償工作，並將於10月份分批次進行。

中國農業科學院蘭州獸醫研究所口蹄疫防控技術團隊於2019年11月28日發現有2名學生布魯氏菌病血清學呈陽性，此後，感染人數不斷增多，黑龍江也發現感染病例。

大陸國家衛生健康委、農業農村部先後派出40多名專家赴蘭州，與甘肅蘭州省市專家組成調查組，對事件進行全面調查。調查組事後發布了《中國農科院蘭州獸研所布魯氏菌抗體陽性事件調查處置情況通報》。報告曾指出，共203人呈布魯氏菌陽性反應，但此後應「不會出現大量抗體陽性人員」。

不過，蘭州市衛健委的最新通報指，截至本周二，已累計檢測21847人，初步篩出陽性4646人，後經省疾控中心覆核確認有3245人為陽性。

布魯氏菌病（Brucellosis）由布氏桿菌屬細菌所引起，主要在動物間傳播，人類則是因食入被感染的乳製品，或經皮膚傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液、陰道分泌物、流產胎兒和胎盤而感染，人與人之間的直接傳播非常罕見。

資料指出，布魯氏菌病通常出現的病徵包括發燒、冒汗、頭痛、肌肉，關節或背部疼痛、疲勞、食慾不振和身體虛弱，嚴重的感染可能會影響大腦、心臟、肝臟、脾臟、其他器官或系統。