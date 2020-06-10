異味遭垢病！專家進廠揪洩漏　花蓮中華紙漿：願扛責任改善

▲專家學者組成揪漏小組，勘查異味來源及濃度並提出有效可行對策。（圖／花蓮縣環保局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中華紙漿花蓮廠所排放的製程異味，常因白天海風、晚上陸風、季風傳送或大氣擴散條件不佳，直接影響下風處或廠區周邊居民的空氣品質，長期受到民眾與觀光客的重視與關切，也是歷年花蓮縣民陳情異味的主要對象。

環保局透過輔導、勤查與重罰來展現還民清淨空氣的決心，自今年4月1日起針對民眾關切的中華紙漿廠執行為期8個月的深度查核作業，採取每周至少進廠2-3天（含假日與夜間），全廠分區查核管線、污染源設備、儲槽、煙囪排放及異味污染物處理情形等，地毯式清查所有可能的異味逸散來源。

今年環保局改採歲修前及歲修後各辦理一廠次專家學者現勘會議，特別邀請國立東華大學環境學系與自然資源劉瑩三教授、工研院綠能與環境研究所組長沈克鵬及工研院綠能與環境研究所張寶額博士等3位學者專家擔任勘查揪漏小組，期望在歲修前針對製程異味來源與濃度、管線閥件、設備操作參數及如何強化異味防制措施等項目，提供業者可行有效的解決對策。其次，廠方則透過停廠歲修期間依據小組建議事項逐一進行設備改善。最後，在歲修完成後，揪漏小組再次勘查現場異味問題改善狀況，以迫使廠方能全面性改善全廠異味逸散問題。

6月9日辦理完成第一廠次中華紙漿廠現勘會議，學者專家分別針對該廠3個製程單位共計10個污染源提出對應的改善建議，其中回收鍋爐四周及洗漿槽頂逸散，以及泥渣洗泥機未密閉等3項缺失最具改善急迫性，當下隨之輔導廠方可行的改善方向與建議。而業者對於現勘小組所提之建議，承諾願意扛起應負的企業社會責任來改善廠區異味問題。

▲現勘會議上，業者對於現勘小組所提之建議，承諾扛起企業社會責任，改善異味問題。

環保局截至5月31日止，針對中華紙漿異味管制，共計執行稽巡查36件次、異味採樣7點次及1廠次減量協談會議。

環保局長饒忠表示，將在歲修後會擇期辦理第二廠次學者專家現勘，藉此警惕企業對於污染防制與設備改善應主動積極，平時自主查核工作也應落實，讓廠區周邊居民有大口呼吸的權利。

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