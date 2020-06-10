　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

異味遭垢病！專家進廠揪洩漏　花蓮中華紙漿：願扛責任改善

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼專家學者組成揪漏小組，勘查異味來源及濃度並提出有效可行對策。（圖／花蓮縣環保局提供，下同）

專家學者組成揪漏小組，勘查異味來源及濃度並提出有效可行對策。（圖／花蓮縣環保局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中華紙漿花蓮廠所排放的製程異味，常因白天海風、晚上陸風、季風傳送或大氣擴散條件不佳，直接影響下風處或廠區周邊居民的空氣品質，長期受到民眾與觀光客的重視與關切，也是歷年花蓮縣民陳情異味的主要對象。

環保局透過輔導、勤查與重罰來展現還民清淨空氣的決心，自今年4月1日起針對民眾關切的中華紙漿廠執行為期8個月的深度查核作業，採取每周至少進廠2-3天（含假日與夜間），全廠分區查核管線、污染源設備、儲槽、煙囪排放及異味污染物處理情形等，地毯式清查所有可能的異味逸散來源。

▲▼專家學者組成揪漏小組，勘查異味來源及濃度並提出有效可行對策。（圖／花蓮縣環保局提供，下同）

今年環保局改採歲修前及歲修後各辦理一廠次專家學者現勘會議，特別邀請國立東華大學環境學系與自然資源劉瑩三教授、工研院綠能與環境研究所組長沈克鵬及工研院綠能與環境研究所張寶額博士等3位學者專家擔任勘查揪漏小組，期望在歲修前針對製程異味來源與濃度、管線閥件、設備操作參數及如何強化異味防制措施等項目，提供業者可行有效的解決對策。其次，廠方則透過停廠歲修期間依據小組建議事項逐一進行設備改善。最後，在歲修完成後，揪漏小組再次勘查現場異味問題改善狀況，以迫使廠方能全面性改善全廠異味逸散問題。

▲▼專家學者組成揪漏小組，勘查異味來源及濃度並提出有效可行對策。（圖／花蓮縣環保局提供，下同）

6月9日辦理完成第一廠次中華紙漿廠現勘會議，學者專家分別針對該廠3個製程單位共計10個污染源提出對應的改善建議，其中回收鍋爐四周及洗漿槽頂逸散，以及泥渣洗泥機未密閉等3項缺失最具改善急迫性，當下隨之輔導廠方可行的改善方向與建議。而業者對於現勘小組所提之建議，承諾願意扛起應負的企業社會責任來改善廠區異味問題。

▲▼專家學者組成揪漏小組，勘查異味來源及濃度並提出有效可行對策。（圖／花蓮縣環保局提供，下同）

現勘會議上，業者對於現勘小組所提之建議，承諾扛起企業社會責任，改善異味問題。

環保局截至5月31日止，針對中華紙漿異味管制，共計執行稽巡查36件次、異味採樣7點次及1廠次減量協談會議。

環保局長饒忠表示，將在歲修後會擇期辦理第二廠次學者專家現勘，藉此警惕企業對於污染防制與設備改善應主動積極，平時自主查核工作也應落實，讓廠區周邊居民有大口呼吸的權利。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
阿中部長神話殞落？他目睹「台灣1景象」揭露防疫成功真相
羅志祥熬夜寫出新歌「歌名藏悲傷含意」！　閉關1個月曝復出第一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

異味遭垢病！專家進廠揪洩漏　花蓮中華紙漿：願扛責任改善

海巡雷達偵蒐異常　 無人機出巡蒐證取締違規漁船立功

桃園市議會訪花蓮　魏嘉賢與議長聯手直播推銷在地觀光

創作根留花蓮！雕塑大師康木祥覓落腳良田　徐榛蔚：傾力相助

雲林監理站職業駕駛關懷服務　專業諮詢讓駕駛人備感窩心

做好事一起來　桃園2公益社團捐贈150台輪椅11個單位受惠

快訊／高雄部分地區16日停水12小時　55萬戶民眾快儲水！

端午佳節關懷低收戶　台塑企業今年加贈抗菌防疫用品

女友威脅分手！高雄男借100萬代考費找槍手考進中油…下場慘兮兮

金山區15里增設22處里鄰廣播點　新北4議員共同爭取188萬元經費

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

異味遭垢病！專家進廠揪洩漏　花蓮中華紙漿：願扛責任改善

海巡雷達偵蒐異常　 無人機出巡蒐證取締違規漁船立功

桃園市議會訪花蓮　魏嘉賢與議長聯手直播推銷在地觀光

創作根留花蓮！雕塑大師康木祥覓落腳良田　徐榛蔚：傾力相助

雲林監理站職業駕駛關懷服務　專業諮詢讓駕駛人備感窩心

做好事一起來　桃園2公益社團捐贈150台輪椅11個單位受惠

快訊／高雄部分地區16日停水12小時　55萬戶民眾快儲水！

端午佳節關懷低收戶　台塑企業今年加贈抗菌防疫用品

女友威脅分手！高雄男借100萬代考費找槍手考進中油…下場慘兮兮

金山區15里增設22處里鄰廣播點　新北4議員共同爭取188萬元經費

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

必喝綠豆沙牛奶！屏東最新白色貨櫃手搖飲　玻璃屋建築超好拍

新房強制買車位！到手後她一看傻眼了...是要停玩具車？

蔡崇信分享黑人小女孩抗議照　喊讚：所有生命都重要

屏安醫院副院長棚集山區失聯5天　縣議員鄭清原「懸賞200萬」

因疫關閉139天！　美國擬重啟駐武漢總領事館

不用神風特攻隊！邱于軒主張「國民黨不參戰高雄市長補選」　531字籲：先蹲下

台東旅遊大利多！組團入住2晚以上　最高可獲熱氣球繫留體驗

異味遭垢病！專家進廠揪洩漏　花蓮中華紙漿：願扛責任改善

3步驟註冊監理會員　在咖啡廳當文青...也能補行照+申請日文譯本

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

地方熱門新聞

「怕爆」被分手作弊進中油　下場好慘

高雄部分地區16日停水12小時

桃園農地驚見人為「天坑」 疑遭採砂再填垃圾牟取暴利

青埔郵局快開張　邱奕勝現勘設置進度

搭淡海輕軌醫護人員、身分證號免費搭

道路只1.5米寬　自救會直指巷口釘子戶

歡慶警察節　金山警分局長帶頭號召捐血　

龜山島20週年啟動　徵求「老龜友、大家龜秀」

姓名有龜免費登島　原居民代表說話了

端午佳節關懷低收戶　台塑企業加贈抗菌防疫用品

台南辦電動車及油電車車禍救助訓練

頭份槍擊露曙光　警漏夜追查逮嫌犯

桃市警局增第2副所長 全市32所增設

瑞芳爪峰里長手作蛋糕為里民慶生

更多熱門

相關新聞

楊冪也在做！日常5動作改善小肥肚

楊冪也在做！日常5動作改善小肥肚

就算四肢纖細的女生，都可能會有腰間肉、小腹凸的問題，這是因為腰部是女生最容易堆積肥肉的地方，除了變胖外，有些不良生活習慣也會影響肚子越來越大。將以下5個日常小動作養成習慣，就能幫助預防小肚腩變大、減少腰間肉。

忍定型液味道幾十年　夫噴妻殺蟲劑挨告

忍定型液味道幾十年　夫噴妻殺蟲劑挨告

悶熱讓私處臭臭！教你4招擺脫異味

悶熱讓私處臭臭！教你4招擺脫異味

日本專家曝「盛夏養顏對策」

日本專家曝「盛夏養顏對策」

吳朋奉「腦中風」喪命！　專家提「4大救命關鍵」：留意手腳、微笑

吳朋奉「腦中風」喪命！　專家提「4大救命關鍵」：留意手腳、微笑

關鍵字：

中華紙漿製程異味垢病專家洩漏責任改善

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

明道「女團老婆」曝光！18年7緋聞起底

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面