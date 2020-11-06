民調：川普非裔、拉丁裔支持率高於4年前　粉碎「白人主義」指控

▲常被外界指控崇尚白人種族主義、歧視女性等。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統大選陷入膠著，根據艾迪森市調公司（Edison Research）最新民調，近年常被外界指控為「白人種族主義者」的川普，本屆選舉中各族群的得票率卻出現上升，其中非裔、拉丁裔及大學畢業生的支持率，與2016年相比均有所增加。

據《每日郵報》報導，艾迪森市調公司發佈的民調顯示，川普今年在各族群的得票率，非裔選民支持率大增6%，得票率升到12%；西班牙裔及拉丁裔的得票率增加4%，占比32%。

在支持者的教育程度方面，川普的大學畢業生得票率增加6%至42%，非大學畢業生得票率則減少1%，降至49%。

此外，川普的支持者也有年輕化趨勢，65歲以上選民得票率本次減少2%至51%，高於拜登的48%，而18至29歲選民得票率竟大增7%，來到49%；男性選民得票率減少3%，占比49%，女性選民則增加4%，升至43%。

報導指出，川普常被外界指控為「白人主義者」、「支持者教育程度低」、「選民偏高齡」等，而此次民調數據則消除了這些說法。

另一方面，拜登則壓倒性獲得全美87％的非裔選票；拉丁裔和西班牙裔選票則佔66％，均大幅領先川普。