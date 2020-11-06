GAP搭上選舉熱！推特PO「半紅半藍」外套圖被罵翻　急刪文滅火

▲美國政治版圖上，過去都傾向將民主黨的州標記為藍色、共和黨為紅色。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統大選仍在進行式，民主黨和共和黨的支持者戰得火熱。知名連鎖服裝品牌GAP近日也搭上選舉潮，在官方推特貼出一張「半紅半藍」的外套，象徵「美國團結」，沒想到卻引起大批民眾批評，急忙刪除圖片，並發文滅火。

▲GAP的紅藍外套被罵翻。（圖／翻攝自推特）

GAP於當地時間周三在推特，PO出一張由藍紅主視覺組成的外套，拉鏈被拉上，並在寫下其中代表的寓意，「我們知道一件事，只要我們團結，我們便能前進。」

然而貼文發出後惹來劣評，不少網友認為該件衣服很「醜陋」，更指出Gap作出該言論的時機很差，在目前的困境卻「只想著賣衣服」。

面對撲面而來的批評，貼文被緊急刪除，不過《CNBC》指出，最終有超過80萬人次瀏覽。GAP隨後發表聲明，稱該件衣服原是希望帶給外界「團結就是力量」的道理，同時也坦言表達訊息的時機太早，「我們會保持樂觀，相信自己的國家日後會團結，為所有人帶來正面的影響。」