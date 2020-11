GAP搭上選舉熱！推特PO「半紅半藍」外套圖被罵翻　急刪文滅火

▲美國政治版圖上,過去都傾向將民主黨的州標記為藍色、共和黨為紅色。(圖/路透社)

記者蔡儀潔/綜合報導

美國總統大選仍在進行式,民主黨和共和黨的支持者戰得火熱。知名連鎖服裝品牌GAP近日也搭上選舉潮,在官方推特貼出一張「半紅半藍」的外套,象徵「美國團結」,沒想到卻引起大批民眾批評,急忙刪除圖片,並發文滅火。

▲GAP的紅藍外套被罵翻。(圖/翻攝自推特)

GAP於當地時間周三在推特,PO出一張由藍紅主視覺組成的外套,拉鏈被拉上,並在寫下其中代表的寓意,「我們知道一件事,只要我們團結,我們便能前進。」

然而貼文發出後惹來劣評,不少網友認為該件衣服很「醜陋」,更指出Gap作出該言論的時機很差,在目前的困境卻「只想著賣衣服」。

面對撲面而來的批評,貼文被緊急刪除,不過《CNBC》指出,最終有超過80萬人次瀏覽。GAP隨後發表聲明,稱該件衣服原是希望帶給外界「團結就是力量」的道理,同時也坦言表達訊息的時機太早,「我們會保持樂觀,相信自己的國家日後會團結,為所有人帶來正面的影響。」

That time @Gap posted the worst tweet ever, then deleted it but we already have screenshots.



Great learning exercise for marketers. This moment in time where our country is incredibly divided is not in any way an "opportunity" for content. pic.twitter.com/58YJ7NyXO2