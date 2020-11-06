快訊／川普最新談話！指控拜登竊取大選　「計算合法票我會輕鬆獲勝」

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普在美東時間5日晚間6時30分（台灣時間6日上午7時30分）在白宮發表演說，也是他在選舉日後首度在白宮現身。他表示，「如果你計算合法的票數，我就會很輕鬆獲勝。」

▲美國總統川普。（圖／路透社）

川普說，「如果算上我輕鬆獲得的合法選票，我就會很輕鬆獲勝，如果你算上非法選票，他們正試圖偷走我們的選票。」川普指出，他主張立刻停止清點「姍姍來遲」的選票，讓他可以繼續進行原定的競選活動。

川普談話中再度抨擊民主黨竊票，「我已經確定贏得許多關鍵州，是大幅度的獲勝。」他提到，這個計票過程打擊美國社會、打擊我們的人民，你看到我們在選舉夜的大幅領先，但突然又說我們很多選票沒計算到，「我希望民眾能夠去幫忙監票，但也被阻止，我不知道為什麼會發生這種事，喬治亞州我原本也領先非常多。」

川普表示，這次選舉計票是非常罕見的事，有很多選票都還在運送過程中。川普也將話題轉到共和黨在眾議院選舉中的成就，「共和黨有許多女性候選人都選上議員，這是非常大的成就，包含拉丁裔、亞裔等弱勢族群，這真的很棒。」

川普說，「我們不可以讓這種混亂的事發生在美國，不論是我或拜登當選，希望結果可以快點出來。」

川普稍早在推特發兩則貼文，「停止詐欺！」、「我們將在法律上對所有最近的拜登聲稱獲勝的州進行選民欺詐和州選舉欺詐的法律質疑。大量證據－只需看媒體就好。我們會贏！美國第一！」不過目前這兩則都已被推特官方封鎖。

美國總統大選3日投票後，正式結果至今仍未出爐，在幾個尚未完成開票的州份中，川普在賓州的優勢在過去48小時內快速縮小，從原本大贏60萬票到目前的僅領先11.4萬票。拜登也在稍早的演說中表示，「我們對目前開票結果仍然感覺相當良好，待計票完成，我與參議員賀錦麗（Kamala Harris）無疑將會是贏家。」

目前勝負仍未定的州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）：目前已開89％選票，川普得票率為49.9％，暫時領先拜登的48.9％。

北卡羅來納州（15張選舉人票）：目前已開94％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％。

喬治亞州（16張選舉人票）：目前已開99％選票，川普和拜登的得票率同為49.4％。

內華達州（6張選舉人票）：目前已開84％選票，拜登得票率為49.4％，暫時領先川普的48.5％。

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