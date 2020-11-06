快訊／川普「謊話連篇」　3家美國媒體中斷白宮演說

▲川普選舉日後首度出面談話。（圖／翻攝達志影音）



記者張方瑀／綜合報導

根據《衛報》消息指出，包含ABC、CBS和MSNBC等美國媒體在內，有3間媒體在川普發表演說時中斷直播；這些媒體認為，川普在演說中講了許多錯誤的事情，例如指合法的郵寄選票是「非法」的。

MSNBC主播威廉姆斯（Brian Williams）更直接指出，「我知道我們又站在一個不尋常的相對位置，我們不但打斷了美國總統，還糾正他。」

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.



"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK — Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020

川普稍早在白宮演說中表示，「如果算上我輕鬆獲得的合法選票，我就會很輕鬆獲勝，如果你算上非法選票，他們正試圖偷走我們的選票。」川普指出，他主張立刻停止清點「姍姍來遲」的選票，「我已經確定贏得許多關鍵州，是大幅度的獲勝。」

目前勝負仍未定的州（以下均根據《福斯新聞》最新統計）

賓州（20張選舉人票）：目前已開89％選票，川普得票率為49.9％，暫時領先拜登的48.9％。

北卡羅來納州（15張選舉人票）：目前已開94％選票，川普得票率為50.1％，暫時領先拜登的48.7％。

喬治亞州（16張選舉人票）：目前已開99％選票，川普和拜登的得票率同為49.4％。

內華達州（6張選舉人票）：目前已開84％選票，拜登得票率為49.4％，暫時領先川普的48.5％。

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