快訊／台灣東部凌晨5.4強震　網友驚恐：高雄晃好大

你是「國家級邊緣人」嗎？過去國家級警報例如地震速報，因為台北市人口密集，震度達3級以上民眾就會收到通知，其他縣市震度達4級以上才會發出示警訊息，導致全台不同調的狀況發生。如今，交通部中央氣象局表示將對此進行調整，力拚明年6月前達到全台標準一致，不會再出現只有台北人先收到簡訊的情況。