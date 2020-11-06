快訊／台灣東部凌晨5.4強震　網友驚恐：高雄晃好大

▲台灣東南部海域6日凌晨發生有感地震。（圖／資料照片）
記者趙蔡州／綜合報導
台灣東南部海域6日凌晨2時36分發生5.4強震，初步測定震度4級以上地區「台東」，詳情待稍後氣象局報告。
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：綠島、東河
3級：臺東市、鹿野、成功、池上、蘭嶼、海端、長濱、大武
2級：卑南、太麻里、達仁、利稻
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：富里
2級：玉里、紅葉、鹽寮
1級：光復、磯崎、西林、銅門、太魯閣、西寶、花蓮市
● 臺南市地區最大震度3級
3級：新化
2級：楠西、善化、佳里、七股、臺南市
1級：東山、永康
● 屏東縣地區最大震度2級
2級：三地門、新埤、九如、恆春、屏東市、滿州
1級：獅子、瑪家、春日、鵝鑾鼻
● 高雄市地區最大震度2級
2級：六龜、桃源、旗山、楠梓、高雄市
1級：甲仙
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：大埔、番路、民雄
1級：阿里山、義竹
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、斗六市、水林
1級：古坑、土庫、四湖
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：員林
▼台灣東南部海域凌晨發生5.4地震。（圖／中央氣象局）