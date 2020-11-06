《料理密碼》三倍中獎機會 iPhone12等你抽！

活動小組／活動報導

走過路過不要錯過，史上最強大型廚藝選秀節目《料理之王》！除了節目精彩好看，前三周好康大放送活動《料理密碼》也加碼回饋給喜愛《料理之王》的粉絲們，只要觀看播吧《料理之王》第三集節目，記下節目中隨機出現的三組料理密碼，11/6（五）21:00至11/8（日）23:59至ETtoday新聞雲App活動欄填寫密碼，任一組密碼正確即可抽最新iPhone12 Pro手機，三組密碼皆正確，即可獲得三次抽獎機會，快鎖定播吧《料理之王》大獎拿不完！

料理之王《全民煮好菜》影音投稿活動（投稿網站請點我）：即日起至11/15，在活動專區參與人氣影音投票，投票給您最愛的料理影片，選出你最心儀的料理，就有機會抽總價值萬元SOGO禮券，還有機會幫助你喜歡的料理前進《料理之王》，成為節目踢館魔王！快來投票力挺你最愛料理！

另外，ETtoday更推出《料理之王》選手料理影片票選活動，在家看影片就能做出一道道美味佳餚，變身料理達人！看完節目還念念不忘？想成為和選手一樣的料理達人？11/9（一）1500起，到活動專區票選節目中你最愛的料理食譜，讓你最愛的料理被更多人看見，成為家喻戶曉的全民料理！投票支持你喜歡的料理，還有機會抽好禮，馬上投票去！

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11/6（五）晚間9點鎖定播吧《料理之王》選手精彩過招，最新iPhone 12 Pro等你抽，觀看最強廚藝節目《料理之王》有看又有拿！

【活動方式】

◎步驟1：鎖定播吧《料理之王》於11/6（五）2100-11/8（日）2359，填寫節目中隨機出現的三組「料理密碼」，任一組密碼回答正確，就有機會抽iPhone12 Pro 128G（顏色隨機）。三組密碼都正確，就有三次抽獎機會！

◎步驟2：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟3：開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 料理密碼 」，填寫在直播中看到的三組料理密碼，任一組密碼正確，就抽iPhone12 Pro！（活動當天2100才會出現活動欄唷！）三組密碼都正確，就有三次抽獎機會！



◎步驟4：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【活動資訊】

◎活動時間：10月23日(五)2100-2359、10/30(五)2100-11/1(日)2359、11/6(五)2100-11/8(日)2359。

◎得獎獎項：iPhone12 Pro（每周抽一支，本周抽最後一支）。

◎活動方式：填寫節目中隨機出現之三組「料理密碼」，任一組密碼正確即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：10/23（五）、11/1（日）、11/8（日）活動結束後，五個工作天內抽出中獎者並公布於此篇新聞稿。個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎通知，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~