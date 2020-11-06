下殺5折！JINS「最狂感謝祭」開跑　加碼百萬好禮免費抽

▲JINS來台五週年「最狂感謝祭」攜手台灣導盲犬協會推出超萌聯名商品，以及眾多5折眼鏡回饋，加碼百萬好禮免費抽。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲日本眼鏡第一品牌JINS來台滿5年的感謝祭開跑，祭出超殺5折優惠。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

祭出超殺5折優惠！日本眼鏡第一品牌JINS來台滿5年的感謝祭開跑，不論是輕薄時尚的金屬框、超質感的日本製職人手工眼鏡，或者是保護眼睛的濾藍光機能性眼鏡，通通下殺只要5折，濾藍光眼鏡更是千元有找，不僅如此，JINS還加碼百萬好禮免費抽，11/6～11/22想換眼鏡的民眾可要把握換鏡好時機。

▲▼金屬框眼鏡、日本製職人手工眼鏡及濾藍光機能性眼鏡通通5折之外，還加碼百萬好禮免費抽。

今年JINS特別與超萌導盲犬聯名，推出限量眼鏡吊鍊及眼鏡布，從拿出眼鏡到戴上眼鏡都很療癒！JINS台灣總經理邱明琪表示，「希望這些商品的販售所得，能夠全部捐贈給台灣導盲犬協會，其實品牌的理念來講，就是『看見』為主軸，希望能夠讓消費者看清楚世界，當然也透過商品跟服務，看見更美好的未來，導盲犬當然也是看見為主軸的概念，所以希望用同樣看見的理念去做串連，對社會做多一點貢獻」。

▲▼JINS台灣總經理邱明琪(左)、台灣導盲犬協會理事長-劉棟(右)，JINS台灣總經理邱明琪表示今年JINS特別與超萌導盲犬聯名，希望用同樣看見的理念去做串連，對社會做多一點貢獻。

JINS來台滿5年感謝祭的重頭戲之一，就是「百萬好禮免費抽」，民眾完全不用消費，只要到任何一間JINS門市，秀出追蹤JINS的IG或臉書粉絲團的手機畫面就可以免費抽獎，最大獎是現下最夯的SWITCH主機(共5名)，其他包含小米行動電源(共20名)、超商禮購物券、刺繡飲料提袋、眼鏡折價券等多項好禮，總價值超過百萬！

▲▼感謝祭期間民眾不需消費，只要到任何一間JINS門市，秀出追蹤JINS的IG或臉書粉絲團的手機畫面就可以免費抽獎。

總價值超過百萬好禮任你抽，再加上超殺的五折優惠，不少民眾紛紛前來搶好康，有消費者提到，「在網路上有看到JINS五折的活動，我就過來看一看，發現真的還蠻便宜的，所以我就立刻配了一副，還有抽到可愛的富士山的便利貼，覺得非常不錯」。

▲▲日本時尚眼鏡品牌JINS「最狂感謝祭」除了多項回饋優惠，現場更有上百副熱銷眼鏡款式可挑選試戴。

JINS來台滿五年用誠意滿滿的感謝祭活動回饋消費者，民眾也可以發揮愛心支持公益團體用愛讓世界更美好，記得11/22以前到JINS走一趟，幫自己換上一付時尚眼鏡，讓整體穿搭造型更加分之外，還有機會可以把SWITCH給帶回家。

▼JINS來台滿五年感謝祭期間為11/6～11/22，想換眼鏡的民眾可要把握換鏡好時機。

▲感謝祭最萌聯名商品溫暖上市，JINS x台灣導盲犬協會公益聯名限量吊鍊鏡布組