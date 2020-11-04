亞大結盟日本眼鏡業者　打造潮教室...教授日系行銷心理學

▲亞洲大學副校長吳聰能（右1）和日本眼鏡業者在台總經理（中）邱明琪產學合作，未來培育更多視光人才。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

亞洲大學視光系4日首次和日本知名眼鏡品牌發展產學合作，業者不但請藝術家彩繪教室的牆面，打造成最潮的網美打卡點，更讓學生學習配鏡學理論之外，導入日本的接待服務、顧客心理學等課程，成為跨域人才，副校長吳聰能表示，希望透過台日合作，培育更多視光人才，建立全台第一個產業灘頭堡。

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▲▼亞洲大學和日本知名眼鏡業者產學合作會場上，吸引不少女學生試戴自拍。

亞洲大學視光學系成立於2015年，培育視光專業人才，今天和日本知名眼鏡品牌宣布啟動產學合作，出席者包括副校長吳聰能、日本在台總經理邱明琪、新生代藝人禾浩辰及多名網美和視光學系學生。

吳聰能表示，他從小學2年級就開始戴眼鏡，因為沒有做好視力保護，如今學校和日本屬一屬二的眼鏡品牌合作，希望不只幫忙保護其他人的視力，培育更多視光人才，更藉此建立全台第一個視光產業的灘頭堡。

邱明琪說，面臨後疫情時代來臨，為了不讓學生只專注單一技能，而能提前部署跨領域整合能力，成為職場上搶手人才，積極與台灣各大學產學合作，而亞洲大學就是第一站，未來會導入日系的「接待服務技巧」、「顧客心理學」、「數位行銷」、「廣告宣傳」等，讓視光系學生也能學到日系服務業的精髓。

邱還說，為了讓學生能在具有美感、創意的教室上課，以「看見」為主題，以「Magnify Life- 拓展無限豐富的人生」為概念，請來日本新銳藝術家繪製一整面充滿日系風格的塗鴉彩繪牆，打造成一間「時尚多功能教室」，以極簡線條和抽象設計構築出通往想像世界的入口，讓教室搖身成為校園最醒目的地標，預期成為台中新興的拍照打卡勝地。

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