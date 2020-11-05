美總統大選同時　波多黎各總督選舉…建州派候選人微幅領先

▲波多黎各總督大選。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美屬加勒比海自治領地波多黎各昨天舉行競爭激烈的總督大選，投票情況踴躍，各地均看到大排長龍景象，開票結果至今仍未出爐。

美聯社報導，傾向成為美國一州的新進步黨（New Progressive Party）候選人皮爾路易斯（Pedro Pierluisi）目前以微幅差距，領先支持維持現狀的人民民主黨（Popular Democratic Party）候選人狄加度（Carlos Delgado）。

昨日開出超過95%票數，包括部分提前投票及缺席投票選票後，皮爾路易斯領先狄加度逾1萬2000張票。

皮爾路易斯慶祝初步選舉結果並召開記者會，狄加度午夜過後不久表示將等待最終結果出爐。

狄加度表示，皮爾路易斯提早慶祝勝選的舉動「不負責任」。

與此同時，波多黎各駐美國聯邦眾議院代表、同時也是皮爾路易斯競選搭檔的鞏薩蕾（Jenniffer Gonzalez）輕鬆贏得第2個任期。

初步結果讓部分選民感到失望。69歲民眾桑托斯（David Jorge Santos）表示，他長久以來一直支持兩大黨其中一黨，但今年把票投給另一個新政黨，因為他表示新進步黨和人民民主黨都未能落實政見。桑托斯說：「一個又一個的承諾，卻什麼也做。」

根據選舉初步結果來看，這是波多黎各首次出現兩個主要政黨都未能獲得超過40%選票，也未能在立法議會贏得多數席次的情形。新興政黨和候選人則小有斬獲，拿下多個席次。

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