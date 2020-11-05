投出1.6億選票還不是史上最高　1876年最具爭議選舉紀錄難打破

▲今年的美選中，有許多民眾不懼怕疫情，為了投票而排起長長的人龍。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

佛羅里達大學政治學者麥唐納（Michael McDonald）表示，本屆大選中投出了總計約1.6億張的選票，這意味著選民的投票率高達67%，是120年來最高的一次。不過外媒報導，這個數字還不是美國史上最高的一次，因為1876年被譽為「最具爭議性」的選舉中有著更高的投票率。

2020's turnout in historical perspective. Highest in a 120 years, but not an all-time high pic.twitter.com/CW09L6ZcQB — Michael McDonald (@ElectProject) November 4, 2020

據美聯社報導，在1876年選舉中，有81.8%的選民參與了投票，這是美國史上投票率最高的選舉。這屆大選的主要競爭者包括了共和黨的海斯（Rutherford Birchard Hayes）和民主黨的帝爾登（Samuel J.Tilden），選舉最後由海斯勝出。

在第一輪的計票中，帝爾登獲得184張選舉人票，而海斯只獲得165張，但由於其中有20張選舉人票是具有爭議性的，而且兩人都沒有贏得選舉團的多數席位，因此選舉眾議院特別設立了一個委員會，以決定總統將由誰出任。

最後，在選舉委員會的表決下，海斯以8：7險勝。由於選舉結果極具爭議性，兩黨後來達成一項非正式協議，民主黨默許海斯出任總統但他不得尋求連任，而共和黨則同意從南方撤走聯邦軍隊、結束重建時期，以作為回報。

AP Explains: Voter turnout in the 2020 presidential election was massive by recent standards. But it didn't come close to surpassing the record of 81.8% of eligible voters that voted in 1876. Republican Rutherford B. Hayes won that year. https://t.co/G2Q06H6CEW — AP Politics (@AP_Politics) November 4, 2020

儘管美國選舉史直到1828年才有可靠資料，但在19世紀最後三分之二的時間裡，由於選民存在極端分歧，因此超過70%的投票率是很常見的。這也是為什麼1876年可以擁有高達81.8%投票率的原因。

第二高的投票率發生在1860年，林肯（Abraham Lincoln）在該屆選舉中擊敗道格拉斯（Stephen Douglas），成為第16任總統。在林肯就職前，人民的分裂就十分嚴重，選前甚至還有7個南方州脫離了聯邦，這也印證了「人民的分歧越大，投票的人數就越多」的說法。

▲美國政壇有著「人民的分歧越大，投票的人數就越多」的說法。（圖／路透）

20世紀的選舉投票率分別在1920年和1924年下降到49.2%和48.9%，這是因為婦女獲得了選舉權，讓合格選民人數增加了一倍，不過不是所有婦女都會投票。但在大多數選舉中，大約會有50%到60%的選民投票，只是大部分的選舉投票率都不會超過60%。

最近一次投票超過60%的選舉發生在1968年尼克森（Richard M. Nixon）與韓弗理（Hubert Humphrey）的競選中，當時的投票率為60.7%；而近年來投票率最低的一次發生在1996年，當時克林頓（Bill Clinton）正在杜爾（Bob Dole）的挑戰下尋求連任。

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