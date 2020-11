投出1.6億選票還不是史上最高　1876年最具爭議選舉紀錄難打破

▲今年的美選中,有許多民眾不懼怕疫情,為了投票而排起長長的人龍。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

佛羅里達大學政治學者麥唐納(Michael McDonald)表示,本屆大選中投出了總計約1.6億張的選票,這意味著選民的投票率高達67%,是120年來最高的一次。不過外媒報導,這個數字還不是美國史上最高的一次,因為1876年被譽為「最具爭議性」的選舉中有著更高的投票率。

2020's turnout in historical perspective. Highest in a 120 years, but not an all-time high pic.twitter.com/CW09L6ZcQB

據美聯社報導,在1876年選舉中,有81.8%的選民參與了投票,這是美國史上投票率最高的選舉。這屆大選的主要競爭者包括了共和黨的海斯(Rutherford Birchard Hayes)和民主黨的帝爾登(Samuel J.Tilden),選舉最後由海斯勝出。

在第一輪的計票中,帝爾登獲得184張選舉人票,而海斯只獲得165張,但由於其中有20張選舉人票是具有爭議性的,而且兩人都沒有贏得選舉團的多數席位,因此選舉眾議院特別設立了一個委員會,以決定總統將由誰出任。

最後,在選舉委員會的表決下,海斯以8:7險勝。由於選舉結果極具爭議性,兩黨後來達成一項非正式協議,民主黨默許海斯出任總統但他不得尋求連任,而共和黨則同意從南方撤走聯邦軍隊、結束重建時期,以作為回報。

