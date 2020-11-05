　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

投出1.6億選票還不是史上最高　1876年最具爭議選舉紀錄難打破

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼民眾為了投票而排起長長的人龍。在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）投票所的第一天，就有比往年都還要多的人潮要「提前投票」。（圖／路透）

▲今年的美選中，有許多民眾不懼怕疫情，為了投票而排起長長的人龍。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

佛羅里達大學政治學者麥唐納（Michael McDonald）表示，本屆大選中投出了總計約1.6億張的選票，這意味著選民的投票率高達67%，是120年來最高的一次。不過外媒報導，這個數字還不是美國史上最高的一次，因為1876年被譽為「最具爭議性」的選舉中有著更高的投票率。

據美聯社報導，在1876年選舉中，有81.8%的選民參與了投票，這是美國史上投票率最高的選舉。這屆大選的主要競爭者包括了共和黨的海斯（Rutherford Birchard Hayes）和民主黨的帝爾登（Samuel J.Tilden），選舉最後由海斯勝出。

在第一輪的計票中，帝爾登獲得184張選舉人票，而海斯只獲得165張，但由於其中有20張選舉人票是具有爭議性的，而且兩人都沒有贏得選舉團的多數席位，因此選舉眾議院特別設立了一個委員會，以決定總統將由誰出任。

最後，在選舉委員會的表決下，海斯以8：7險勝。由於選舉結果極具爭議性，兩黨後來達成一項非正式協議，民主黨默許海斯出任總統但他不得尋求連任，而共和黨則同意從南方撤走聯邦軍隊、結束重建時期，以作為回報。

儘管美國選舉史直到1828年才有可靠資料，但在19世紀最後三分之二的時間裡，由於選民存在極端分歧，因此超過70%的投票率是很常見的。這也是為什麼1876年可以擁有高達81.8%投票率的原因。

第二高的投票率發生在1860年，林肯（Abraham Lincoln）在該屆選舉中擊敗道格拉斯（Stephen Douglas），成為第16任總統。在林肯就職前，人民的分裂就十分嚴重，選前甚至還有7個南方州脫離了聯邦，這也印證了「人民的分歧越大，投票的人數就越多」的說法。

▲▼美國總統大選,提前投票,投票。（圖／路透）

▲美國政壇有著「人民的分歧越大，投票的人數就越多」的說法。（圖／路透）

20世紀的選舉投票率分別在1920年和1924年下降到49.2%和48.9%，這是因為婦女獲得了選舉權，讓合格選民人數增加了一倍，不過不是所有婦女都會投票。但在大多數選舉中，大約會有50%到60%的選民投票，只是大部分的選舉投票率都不會超過60%。

最近一次投票超過60%的選舉發生在1968年尼克森（Richard M. Nixon）與韓弗理（Hubert Humphrey）的競選中，當時的投票率為60.7%；而近年來投票率最低的一次發生在1996年，當時克林頓（Bill Clinton）正在杜爾（Bob Dole）的挑戰下尋求連任。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►想要養出少女肌就靠這瓶「全新小棕瓶」

聽Podcast掌握美選及國際局勢

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「不死拜登」政壇傳奇！痛失妻女長子　從政近50年三度競逐總統

「已經搬走、過世都還能投票」　川普陣營在內華達州提聯邦訴訟

一進書店就想大便？日本「青木麻里子現象」 困擾當事人30年！

快訊／CNN：賓州一個郡選票出現爭議　計票將延後一天

男上班一半偷溜過河…慘遇鱷魚拖咬　4天後尋獲「上半身」

郵局暗中操控大選？員工爆料：密西根州過期選票遭作假

快訊／川普宣布：將對所有「拜登勝選州」發動法律挑戰

快訊／美聯社：喬治亞州法官駁回川普競選團隊訴訟

川普陣營提出訴訟　賓州檢察總長：計票合法，要輸贏就來阿！

快訊／川普要停止計票！　拜登競選團隊將「捍衛、保護每一張票」

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

美國大選「決戰賓州、密西根」！　川普想連任實際只有3種可能

LISA螃蟹舞太洗腦！周曉涵士林站開跳　趙露思也跟上…汪蘇瀧跳完鑽進櫃子ＸＤ

愛琴海強震！4歲女童困91小時 她勇敢「沒哭」小手緊握消防員

李光洙骯髒手段有「原諒證書」　對決金鍾國...無奈喊：討厭和他比賽！

決戰最後5州！開票進度一次看　川普緊咬拜登...得票率差距小

「不死拜登」政壇傳奇！痛失妻女長子　從政近50年三度競逐總統

「已經搬走、過世都還能投票」　川普陣營在內華達州提聯邦訴訟

一進書店就想大便？日本「青木麻里子現象」 困擾當事人30年！

快訊／CNN：賓州一個郡選票出現爭議　計票將延後一天

男上班一半偷溜過河…慘遇鱷魚拖咬　4天後尋獲「上半身」

郵局暗中操控大選？員工爆料：密西根州過期選票遭作假

快訊／川普宣布：將對所有「拜登勝選州」發動法律挑戰

快訊／美聯社：喬治亞州法官駁回川普競選團隊訴訟

川普陣營提出訴訟　賓州檢察總長：計票合法，要輸贏就來阿！

快訊／川普要停止計票！　拜登競選團隊將「捍衛、保護每一張票」

「不死拜登」政壇傳奇！痛失妻女長子　從政近50年三度競逐總統

酒吧爭執遭警制止！17歲屁孩怒用3秒膠　狂封8台警車鑰匙孔

「已經搬走、過世都還能投票」　川普陣營在內華達州提聯邦訴訟

台中男陪妻回家偷看手機…丈母娘背後目睹！爆殺氣「聽你勒豪Ｘ」

爆乳正妹坐床等！老司機激戰完超滿意　「成人體驗館」狂開大揭密

一進書店就想大便？日本「青木麻里子現象」 困擾當事人30年！

「緊貼前車」慘卡平交道！轎車被自強號撞爛　女駕驚逃：前面擋住了我

快訊／CNN：賓州一個郡選票出現爭議　計票將延後一天

男上班一半偷溜過河…慘遇鱷魚拖咬　4天後尋獲「上半身」

郵局暗中操控大選？員工爆料：密西根州過期選票遭作假

鳳山騎士重現「衝鋒龍捲風」　直線飆速讓屁股爆裂空轉落地

國際熱門新聞

川普：選舉日後才投的票都不算數

川普：對拜登勝選州發動法律挑戰

拜登會挺台灣？　選前11天曾投書

即／喬治亞州法官駁回川普團隊訴訟

喬治亞州快失守？拜登「再加0.1%」只差1.8萬票

亞利桑那最新開票結果出爐！川普急起直追

快訊／川普要停止計票！拜登競選團隊回應

外媒模擬「川普選輸2情境」　最慘情況曝

選情陷苦戰　川普推特怒吼「不要計票了！」

川普：敗選就不跟兒女們說話了

川普「選票造假」　將在內華達州提起訴訟

密西根州傳舞弊？郵局員工：選票作假

拜登勝選後如何抗中　專家給答案了

嫩妹被性侵敗訴　法官理由超扯

更多熱門

相關新聞

關鍵北卡州出包　他竟「投2票」

關鍵北卡州出包　他竟「投2票」

美國總統大選開票持續進行當中，不過在這最關鍵的時刻，竟然傳出一名搖擺州北卡羅來納州的選民理查（Richard Becht），在這場選舉當中「投了2次票」，讓他十分傻眼，而這起事件也讓外界再度懷疑此次投票的公平性。

川粉憂選票作廢「攜步槍」包圍計票所

川粉憂選票作廢「攜步槍」包圍計票所

川普失控「要求停開票」共和黨起內鬨！

川普失控「要求停開票」共和黨起內鬨！

川普急拉1萬多票！　拜登亞利桑那州領先差距縮水

川普急拉1萬多票！　拜登亞利桑那州領先差距縮水

內華達檢察長：準備駁回所有川普選舉訴訟！

內華達檢察長：準備駁回所有川普選舉訴訟！

關鍵字：

美國北美要聞2020美國總統大選美選花絮美國選舉小知識投票率

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Honda掛「8888-88」　網一查腿軟

更／閃電陸警恐擴大　全台停班課懶人包

川普：選舉日後才投的票都不算數

私訊要輕生　他活著卻仍找到男屍

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

川普：對拜登勝選州發動法律挑戰

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

女遇性侵喊「有變態」　裸身逃出門

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

即／閃電北彎暴風圈觸陸！豪雨彈紅爆

雲林9歲女童暗夜孤坐校外發抖...警越問越心酸

按摩師強壓女大生「手比噓」性侵下場曝　

BLACKPINK「帶妝抱熊貓」氣炸陸網

海底撈告輸河底撈　怒註冊263個新商標

實支實付全攻略／五家壽險公司「副本理賠」優缺點一次告訴你！

更多

最夯影音

更多
Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑

Jasper爆料弟弟變胖...應采兒聽了秒咳嗽　媽媽問「怎麼照顧Hoho」小小春只有傻笑
GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

GAI「起床先找老婆」猛誇：妳好美！　公婆同款嘴甜「我然然」一直掛嘴邊

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

佔不到座位爆衝突「撂人闖學校」　銀髮男嗆文大生：馬上給我下樓

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

飛飛走不動...大吼：不要最後一哩路啦　黑人「不給抱+溫柔鼓勵」兒子撐到終點！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面