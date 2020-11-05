關鍵北卡州驚傳出包！　選民「投下2票」傻了：怎麼可以…

▲選民發現自己投了2次票。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

美國總統大選開票持續進行當中，不過在這最關鍵的時刻，竟然傳出一名搖擺州北卡羅來納州的選民理查（Richard Becht），在這場選舉當中「投了2次票」，讓他十分傻眼，而這起事件也讓外界再度懷疑此次投票的公平性。

根據美國北卡羅萊納州當地媒體《WBTV》報導，49歲的理查是一名共和黨黨員，萬聖節當天進行了提早投票，幾天後上了北卡羅萊納州的州選舉委員會網站上，想查找投票歷史紀錄，但輸入了名字和所有需求資訊後，卻沒有看到任何資料顯示他已經投票過了。

於是理查在大選當天再度去了投票所，並在詢問工作人員之後獲得「沒有第一次投票的紀錄，需要再度進行投票手續」的回答，讓他十分傻眼，因為他明明記得自己已經投過一次票了，「怎麼能夠投票兩次呢？」儘管如此，選務人員並沒有阻止他的2次投票。

報導中指出，截至美國時間4日，理查早期投票的結果紀錄已經出現在州選舉委員會網站，但上頭並沒有他到投票所投票的紀錄。目前仍不清楚理查的事件是否為個案，選舉委員會的執行董事凱倫（Karen Brinson Bell）則稱，收到2次投票的案件十分少，現在也還不知道理查事件發生的原因，團隊將會就此事進行調查。

北卡羅萊納州擁有15票選舉人票，至今仍未開票完畢，目前是由川普保持領先的狀態。