輸掉拉美裔選票+搶不下德州　金融時報：選情已反映拜登團隊弱勢

《金融時報》認為,民主黨肯定是輕忽了什麼才導致目前膠著的選情產生。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國選舉日前,拜登的民調遙遙領先,不止為民主黨注入了一劑強心針,也讓他們相信一直指望的「幾個因素」將為帶來勝利。儘管民主黨人小心翼翼,避免2016年的意外敗選再次上演,但從目前他與川普僵持不下的拉鋸戰中不難發現,民主黨肯定是輕忽了什麼才導致今天的局面。

據《金融時報》報導,在全世界都在關注內華達州、密西根州和賓州等關鍵州的選舉結果時,民主黨在這場競選中的弱勢就已經呼之欲出了。選舉前不少民調顯示,民眾對川普處理新冠疫情的方式感到十分失望,這令民主黨人深受鼓舞,認為今年的選舉勝利在握。

