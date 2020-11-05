台灣瘋美選！前外交官：民進黨帶風向、沒一個國家這麼支持川普

▲蔡易餘戴上口罩力挺川普。（圖／取自蔡易餘臉書）

記者黃巈禾／台北報導

美國總統大選還在開票階段，台灣不管民間百姓或政治人物都相當關注。民進黨立委蔡易餘、中常委黃承國4日更戴起「川普口罩」出席民進黨中常會，被國民黨提醒，外交最忌諱押寶單邊，別讓台灣陷入美國內政問題。對此，前駐紐西蘭大使介文汲除了批評戴川普口罩的行徑，也認為民進黨不應干涉美國內政。

介文汲5日在政論節目《平論無雙》表示，拿台灣的利益當兒戲，是非常糟糕的，美國這個國家是很有尊嚴，常講「我家的事你憑什麼來管」，不管出於任何動機都不能插手，一般老百姓就不談，但蔡易餘是立委，居然無知到做這種事，拿台灣2300萬人民的利益開玩笑，自己還不知道，這是最可悲的，民進黨如果有比較了解這件事背後的嚴重性，應該要請他們不要戴這樣的口罩，因為代表執政黨。

▲川普。（圖／路透社）

介文汲指出，民間瘋美國選舉，在背後有幾個重大的問題，是生病的問題，民間會這樣，就是長期執政黨帶風向帶出來的，一個國家如果老百姓都認為，自己的安危掌握在另一個國家手裡，那這個國家就完蛋，很多事情是自己可以決定的，而不是放在一個外國，而且那個外國還是在選總統的時候，還不知道這樣已經干涉別人的內政。

介文汲提到，要認知一點，全世界沒一個國家是在這麼支持川普的，歐洲民調大部分都對川普有意見，人家是用普世價值來看待這件事，川普很多事情都跟世界的普世價值背道而馳，例如種族、全球防疫、退出WHA，執政黨常講人權，講了一大堆，「普世價值在哪裡？為什麼人家特別報導台灣？就是人家在看笑話，你這個國家怎麼搞的？老百姓的普世價值是不是有問題呀？」

介文汲強調，執政黨應該告訴老百姓，「不要去干涉人家的內政，這在國際上是不禮貌的，人家不會接受，對我們自己也沒好處」，結果社會討論成這樣，這裡面有大問題。

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