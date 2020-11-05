▲拜登票數暫時領先川普！（圖／路透社）



網搜小組／劉維榛報導

美國總統大選開票出現戲劇化發展，自稱獲勝的川普，一夕失守2關鍵州後，氣勢先盛後衰，而拜登只要再取得6票就能入主白宮！對此，PTT上有鄉民急問，「若川普輸了，台灣真的會出事嗎？」引發兩派網友論戰。

根據《福斯新聞網》統計，民主黨候選人拜登拿下關鍵搖擺州密西根州，目前穩握264張選舉人票，領先川普的214張。不少網友依序在PTT的Gossiping板慌張求解，「美國大選川普現在好像凶多吉少，所以川普輸了，台灣會怎樣啊？有沒有卦？台灣真的會出事嗎？」「拜登贏了的話，台灣會被秋後算帳嗎？」

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一派網友分析結果超暗黑，「會少賣我們幾顆飛彈」、「台灣應該是最大輸家，選邊站太明顯」、「就算這次川普連任，四年後還是得重新大選，又不是說能像習大大無限任期」、「美大選，我們本該三角形，兩邊都低調給獻金，表達支持即可」、「股票跌起來」、「馬上飛往北京獻祭」、「拜登立場親中，台灣會比較麻煩」、「誰上台灣都是棋子啦」、「拜登一上可能就會引發世界大戰了」。

▲網精闢分析！（圖／翻攝PTT）

另一派無感的網友則回應，「根本就沒差，川普搞了這麼久，台灣有什麼差嗎」、「不會怎樣，等一下你還是要上班」、「誰輸誰贏，我們不要涉入太多，特別是假新聞抹黑，就算是川贏，抹黑的人也不會有好下場，事情曝光後，川陣營只會跟你切割」、「根本沒什麼差別，都只是籌碼而已」、「覺得都差不多，不管是誰都不會讓台灣獨立，也不會給台灣太多便宜」。

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