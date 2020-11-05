台南狼師！補習班數學師涉性侵女學生2年　她高中自傳曝悲慘遭遇

▲台南市傳出補習班狼師性侵案，台南市議員林燕祝爆料指出，永康區補習班1名數學老師，涉嫌性侵女學生長達2年多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

宛如「房思琪第二」悲劇！國民黨台南市議員林燕祝爆料指出，永康區補習班一名數學老師，涉嫌從2018年開始，在教室、租屋處等性侵女學生長達2年多，家長憤而提告，教育局表示，今年9月底獲報後立即與社會局前往查察，目前該名老師已遭補習班解聘，已進入司法調查程序。

林燕祝總質詢再揭宛如「房思琪第二」悲劇，她說受害女孩國小遭學長性侵，自殺獲救接受心理諮商期間，升上國中，又遭補習班老師性侵，女孩升高中自傳自爆外界才知曉，林燕祝追問教育局長，狼師現在做甚麼？是否還有其他女孩受害，請教育局要教孩子說出校外發生的事件，對於虐童事件要採零容忍的高標，教育局和社會局絕不能各自為政。

林燕祝詢問黃偉哲市長看過《無聲》這部影片嗎？知道影片拍攝的背景嗎？黃偉哲答詢，他特別包場請校長觀賞，有跟導演互動過，事件發生在國立學校但他感同身受。

林燕祝沉重再揭發一起真實案例，宛如房思琪第二，此案小女孩小琪，2017年6月20日13歲國小六年級時，遭學長性侵，割腕自殺，獲救後開始接受政府心理諮商，諮商期到2018年9月6日終止，不幸的是在此期間，國中的小琪又被補習班老師性侵，而且一直到2020年6月6日，小琪高中了她寫自傳，整起事件才爆發。

林燕祝痛心說，看到身心受創的小琪痛不欲生，又再接受心理諮商輔導，補習班的狼師呢？離開補教界後，這名狼師在做甚麼？這名狼師在補習班任教期間是否還有其他女孩受害？教育局有介入了解嗎？有追蹤狼師後續行蹤嗎？為何小琪在心理諮商期間甚麼都不說？

林燕祝說，台南市還發生20年資深優良教師竟是狼師，強制猥褻國小女童判刑4年10月，猥褻三年國中生還性交，還有，台南男師遭逐出補教界吃官司判刑3年2月及拘役，校外性霸凌，加害者曾是被害者，造成霸凌無限循環。林燕祝強調，袖手旁觀的體制也是加害人，教育局現在只重校內的性平宣導，是否該把重點同時放在校外的補習班等地，更要教導孩子受到傷害要勇敢說出來。



教育局長鄭新輝答說，教育局長說法令不周延，教育局必須在司法調查結束才能介入小琪的事件。



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