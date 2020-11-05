要求標示萊豬連署達標　民眾黨籲：別把民意當塑膠

▲民眾黨召開「標萊豬連署達標 政府請回答！」記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

蔡政府宣布明年1月將放寬含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬美牛進口標準，民眾黨主張標示「萊豬」、新增特定貨號、再製品需加註萊豬添加物等3大訴求，上個月發起「標萊豬、護食安」連署活動，截至5日上午10點已超過5500人連署附議，通過門檻。民眾黨籲，政府別把民意也當「塑膠」，連署收案後機關須出面回應，籲儘速啟動。

民眾黨指出，日前執政黨委員在立法院教育委員會強硬否決在野黨要求「膳食業者應在書面契約聲明，未提供乙型受體素」的提案，由此證明執政黨至今，仍想藉國會多數的優勢強行通過。如今提案已經連署達標，黨團總召賴香伶及副總召張其祿呼籲，權責機關應正視民意，不要再以拖待變，不然也會令外界強烈質疑蔡英文總統、行政院長蘇貞昌「最會溝通」、「最會做事」政府的說法。

賴香伶表示，依照國人膳食習慣，美豬的風險大於美牛，尤其豬肉再製品有混充萊豬的疑慮，「請不要質疑在野黨，當時如年增訂貨號以示區別，今天問題已經解決一半」。張其祿表示，蔡政府仗著在國會多數，鴨霸宣布明年元旦就要上路，不理會在野黨的訴求，形同把在野黨當「塑膠」，但連署門檻通過，正代表背後的民意基礎，籲政府勿罔顧民意，「現在要問，你們是不是也要把民意當塑膠？」

國發會資管處副處長莊明芬表示，這次「標萊豬、護食安」提案在「公共政策網路參與平台」連署達標，依規定權責機關要需在工作日2個禮拜內與提議者開會釐清訴求，並在期間內公開未來要處理的流程；2個月研議期內權責機關要給予具體回應，屆時所有參與連署的民眾，都會收到系統發出正式回應的連結，所以大家都可以看到權責機關衛福部食藥署處理的結果。

莊明芬強調，包括上述開會的過程和最後研議的結果，都會放在「公共政策網路參與平台」上，永遠不會下架，大家可以隨時追蹤提案的處理進度。

食藥署副署長林金富則承諾，絕對會尊重和傾聽民意，關於提案當中的「新增貨號」訴求，食藥署會和關務署及國貿局開會討論，因為貨號要遵守WTO的國際規範，還需要溝通，但目前有朝向想要「新增豬腎的特定貨號」這個方向前進。