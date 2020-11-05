蘇貞昌夜訪台鐵員工　送刈包配豆漿讚「去年事故史上最少」

▲蘇貞昌慰勉台鐵施工同仁。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

台鐵悠瑪號在2018年10月21日發生翻覆意外，造成18死215傷的意外；2年過去，台鐵日前又被爆出，在今年5月時台中成功站南側發生斷軌44公分意外，引發各界撻伐。為此，行政院長蘇貞昌4日深夜悄赴宜蘭，為台鐵員工加油打氣，還送上宵夜慰勞辛苦同仁，「政府看到大家的辛苦努力，蔡英文總統也特別對大家表示敬意與感謝」。

近來因軌道裂縫事件影響台鐵士氣，行政院長蘇貞昌於4日深夜特別準備宵夜至宜蘭慰勉台鐵施工同仁。蘇貞昌表示，因為有大家的辛苦努力，民眾才能擁有便利且安全的回家路。108年台鐵營運創歷史新高，事故也大大降低，政府近年來也增加相關鐵路員工的福利，他期許大家繼續一起打拚，讓台灣更安全。





適逢秋冬季節天氣開始轉涼，宜蘭晚間還飄起陣陣細雨，蘇貞昌特地準備熱騰騰的宵夜刈包及豆漿到宜蘭發送給台鐵施工員工，並鼓勵大家多吃點，不要客氣，「等下要拚！」現場同仁則開心地謝謝院長，場面溫馨。



蘇貞昌表示，因為有安全的軌道，才有安全的火車行駛，而去年台鐵營運創歷史新高，事故也是史上最少，這都是同仁辛苦努力的成果。他特別在臺鐵施工同仁工作前趕來，以表達感謝與敬意。





蘇貞昌進一步指出，因近來「軌道裂縫事件」，社會上對台鐵有些要求，我們還要再加油。最基層的同仁工作最辛苦，利用晚上火車班次比較少的時間，深夜工作。當大家睡覺時，同仁正在辛苦工作，因而才有安全行駛的火車、便利的交通，以及安全回家的路。他特別代表政府向同仁表示，政府看到大家的辛苦努力；蔡英文總統也特別對大家表示敬意與感謝。



蘇貞昌強調，政府對台鐵同仁的照顧及多年來的爭取，政府不但看到，也都做到。109年2月他核定台鐵員工的生活津貼，包括結婚禮金、生育獎助金、子女教育助學金等，皆比照軍公教人員，且大大提高。今天特別趕來，想跟各位同仁說，作伙打拚，讓交通更安全、讓台灣更好、讓國家更強，這才有意義。