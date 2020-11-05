東洋代理新冠疫苗破局　衛福部：取得充分授權書會保留談判空間

▲國民黨立委林思銘於衛環委員會問及東洋案。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣東洋代理德國BioNTech SE（BNT）新冠疫苗破局，指揮中心表示問題關鍵在於東洋沒有取得「直接授權」。國民黨立委林思銘今（5）日質詢時談及東洋炒股問題，並詢問該案是否保留談判空間？衛福部次長石崇良表示，如果有充分授權，會保留談判。

台灣東洋10月12日下午宣布正式取得BNT新冠疫苗有條件授權書，總計授權最多3000萬劑新冠疫苗，初步估計明年首季可望供500萬人施打，不過在消息釋出20多天後，東洋3日晚間宣布「由於雙方對數量及價格仍有落差、未能達成一致協議，無法如期代理該疫苗進口」。

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指揮中心發言人莊人祥當日回應時強調並非數量、價格等因素，是因為東洋無法提供「正式授權文件」以及「合約草案」兩文件才沒有續談。東洋深夜補充，由於部分商業條件未能成就，無法繼續提供有效證明文件，間接證實此事。

消息揭露後，東洋股價一夕崩盤，外界認為有炒股嫌疑，不過衛福部長陳時中昨（4）日於指揮中心記者會回應「就我所知他們發布沒有誇大不實」，若有疑慮金管會可以調查，隨後又補充「不會建議調查」。

國民黨立委林思銘今（5）日於衛環委員會詢答時指出，東洋宣布代理相關訊息後股價大漲，但卻發現外資大賣，特別是11月3日宣布破局前，外資更在當天早上大賣1千多張。林思銘說，瞭解股市的人，都質疑東洋明顯聯手外資坑殺散戶，涉違反證交法，難以理解陳時中為何不建議調查，難道在推卸責任。

林思銘進一步提問，如果沒有不實重大訊息且不建議調查說法成立，衛福部是否保留與東洋公司談判空間。石崇良則回應，本案問題在於東洋公司有無得到充分授權書，如果有充分授權，會保留談判。